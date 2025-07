Veröffentlicht am 23.07.2025

Hamburg. Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt jedoch weiter angespannt. Das zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Handelskammer Hamburg zum Ende des zweiten Quartals 2025. Während sich das Geschäftsklima gegenüber dem Frühjahr deutlich aufgehellt hat, bleiben die Erwartungen der Unternehmen per saldo pessimistisch. Auch bei den Investitions- und Personalplanungen zeigt sich weiter Zurückhaltung. Besonders vorsichtig blicken exportorientierte Branchen in die Zukunft.

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – Wir beobachten zwar einen schwachen Aufwärtstrend, aber der konjunkturelle Aufschwung lässt auf sich warten.“, ordnet Dr. Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg die Ergebnisse ein. „Die Unternehmen benötigen jetzt vor allem verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, die Investitionen und Wachstum ermöglichen. Die zentralen Stichworte bleiben Bürokratie, Energie, Infrastruktur und Innovation.“

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zählen für 59 Prozent der Unternehmen zu den größten Geschäftsrisiken, dahinter folgt die Inlandsnachfrage (54 Prozent). Bemerkenswert ist der relative Anstieg von Wechselkursrisiken auf 10 Prozent (Vorjahr 2 Prozent).

Zum Ende des zweiten Quartals 2025 gab es im Hamburger Konjunkturbarometer erstmals die Frage: „Wie schätzen Sie den Einfluss von KI auf den Personalbestand in Ihrem Unternehmen in den nächsten fünf Jahren ein?“. Von einem in etwa gleichbleibenden Personalbestand gehen fast sechs von zehn der antwortenden Unternehmen (58 Prozent) aus. Ein eher steigender Personalbestand wird von 9 Prozent der Unternehmen benannt – ein eher sinkender Personalbestand andererseits von 26 Prozent.

