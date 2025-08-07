Veröffentlicht am 07.08.2025

Hamburg. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler können zinsgünstige Darlehen und ergänzende Zuschüsse erhalten, um Digitalisierungsprojekte gezielt voranzutreiben.

Der Hamburger Senat fördert gemeinsam mit der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) über den „Hamburg-Kredit Digital“ die Digitalisierung in der lokalen Wirtschaft. Gemeinsam mit dem ebenfalls neu aufgelegten „Hamburg-Kredit Innovation“ wird ein modernes und bedarfsgerechtes Förderangebot etabliert, das Unternehmen in Hamburg verlässlich bei der Umsetzung digitaler Investitionen begleitet. Ergänzend wird ein Hamburg-Digital Check angeboten. Dabei bezuschusst Hamburg mit bis zu 7.500 Euro die Beratungskosten für Digitalisierungs-Checks, bei denen Potentiale im Bereich der Informationssicherheit und des digitalen Wandels aufgezeigt werden.

Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: „Die Digitalisierung kann für kleine und mittlere Unternehmen viele Potenziale heben. Der Weg dahin ist aber mitunter schwierig, gerade wenn zunächst Investitionen erforderlich sind. Hier setzt unsere Förderung an: Mit Beratung, Darlehen und Zuschuss wird aus geplanten Ideen zur Digitalisierung konkrete Wirklichkeit. So helfen wir Hamburger Unternehmen, heute zu investieren und den Erfolg von morgen zu sichern.“

Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Investitions- und Förderbank: „Mit dem Hamburg Kredit Digital setzen wir erneut ein klares Signal für die Bedeutung der Digitalisierung in der Hamburger Wirtschaft und füllen damit eine Lücke in der Förderlandschaft. Gemeinsam mit dem Hamburger Senat und der KfW können wir nun gezielt Investitionen in digitale Technologien fördern und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Hamburg langfristig stärken.“

Programmdetails im Überblick

Darlehen in Höhe von 25.000 Euro bis 2,5 Mio. Euro

Ergänzung des Hamburg-Kredit Digital durch einen Zuschuss der FHH bis zu 12 Prozent des Darlehensbetrags, max. 20.000 Euro

ERP-Förderzuschuss der KfW (separate Beantragung über Hausbank)

Die beiden Kreditprogramme werden aus den KfW-Programmen „ERP-Förderkredit Digitalisierung“ und „ERP-Förderkredit Innovation“ refinanziert. Beide Kredite werden über die Hausbanken beantragt.