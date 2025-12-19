Veröffentlicht am 19.12.2025

Hamburg. Bei der diesjährigen Jahresschlussversammlung der Handwerkskammer Hamburg forderte Präsident Hjalmar Stemmann in seiner Grundsatzrede mehr Gemeinschaftssinn, Umsetzungswillen und mutige politische Entscheidungen. Er stellte den Masterplan Handwerk 2030 in den Mittelpunkt, in dem der Senat dem Handwerk Zusagen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen gemacht hat. Das Mitte 2026 anstehende Monitoring bezeichnete er als entscheidenden Moment, von dem das Signal ausgehen müsse, dass „Fortschritt machbar ist“.

Denn den Glauben daran, dass Hamburg Aufschwung wirklich kann, verlieren laut Stemmann nicht nur viele Handwerksunternehmerinnen und -unternehmer, die seit mehr als zwei Jahren geschäftlich auf der Stelle treten: Anzeichen von Resignation und Politikmüdigkeit seien in der gesamten Stadtgesellschaft bemerkbar.

Der Handwerkskammerpräsident appellierte an die mehr als 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: „Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl, einen verlässlichen Konsens, wie wir diese Stadt gemeinsam zukunftsfest machen wollen“, und weiter: „Ein bisschen Hobeln hier und ein bisschen Schleifen da – das ist zu wenig, wenn wir die großen Baustellen von der Umsetzung des Klimaentscheids, über den Fachkräfteengpass bis hin zu einer fairen Gewerbeflächenpolitik in unserer Stadt in den Griff kriegen wollen. Wir müssen mit dem richtigen Bohrer an die richtig dicken Bretter heran“, so Stemmann.

Beispiele für die „richtig dicken Bretter“ aus Sicht des Hamburger Handwerks: