Veröffentlicht am 31.07.2025

Für 21 junge Menschen heißt es morgen: „Herzlich willkommen im Team HAM!“ Der Hamburger Flughafen begrüßt erneut einen besonders großen Ausbildungsjahrgang. Aktuell werden in den Terminals, Werkstätten, Büros und auf dem Vorfeld der Flughafenstadt 52 Azubis und Dual Studierende ausgebildet. Die Nachwuchstalente erlernen neun verschiedene Berufe – von Fachinformatikern über Kfz-Mechatroniker bis hin zu Werkfeuerwehrleuten und Servicekaufleuten im Luftverkehr. Nicht vergessen: Direkt zum Ausbildungsbeginn der neuen Azubis startet schon die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart 2026.

„Wir wünschen allen Azubis einen tollen Start ins Berufsleben hier bei uns Flughafen“, sagt Vanessa Sauer, Leiterin des Ausbildungsressorts am Hamburg Airport. „Als Stadt in der Stadt bieten wir jungen Menschen extrem vielfältige, spannende Aufgaben in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen – denn das Flughafenumfeld ist einzigartig. Wir haben Sonderfahrzeuge in der Kfz-Werkstatt, spezielle Flughafentechnik und -systeme, die Instand gehalten werden müssen, die großen Flugfeldlöschfahrzeuge des Typs Z8 in unserer Feuerwehrwache und vieles mehr.“

Der Hamburger Flughafen bildet in diesem Jahr in neun verschiedenen Berufen (alle m/w/d) aus:

Elektroniker für Betriebstechnik

Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker mit Schwerpunkt Systemintegration

Industriekaufleute

Duales Studium Betriebswirtschaftslehre

Industriemechaniker (Instandhaltung)

Kfz-Mechatroniker (Nutzfahrzeugtechnik)

Servicekaufleute im Luftverkehr

Werkfeuerwehrleute

„Die eigene Ausbildung ist uns sehr wichtig – wir brauchen engagierte junge Menschen, die unseren Flughafen von der Pike auf kennen lernen und mit ihren Ideen mitgestalten. Ich freue mich, dass wir bislang nahezu alle Auszubildende übernehmen und ihnen eine berufliche Zukunft bieten konnten“, sagt Vanessa Sauer.

Bewerbungsphase für die Ausbildungen 2026 startet in Kürze

Nach dem Ausbildungsstart ist vor dem Ausbildungsstart: Wenn der Azubijahrgang 2025 erfolgreich in die Ausbildung gestartet ist und erste Einblicke in die Flughafenwelt erhalten hat, beginnt für das Ausbildungsressort am Hamburg Airport die Vorbereitung für das nächste Jahr, denn die Bewerbungsphase startet direkt am 1. August. Die Ausbildungen der Industriekaufleute und Fachinformatiker sind optional auch studienintegriert möglich. Zudem bietet der Hamburger Flughafen ein Duales BWL-Studium an der Nordakademie in Elmshorn an. Für den Ausbildungsjahrgang 2026 steht zusätzlich ein weiterer neuer Beruf zur Auswahl: Fachkraft für Schutz und Sicherheit.

Foto: ©Oliver Sorg Hamburg Airport