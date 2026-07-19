B2B Wirtschaft

Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH:
Endlich erfolgreiche Projekte!

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Antje Kruse von Concept Programms im Wirtschafts.Gespräch zum Thema Projektgeschäft. Warum es ein so zentraler Überlebensfaktor für mittelständische Unternehmen jetzt und vor allem in Zukunft sein wird, komplexe, (vermeintlich) zusätzliche Aufgabenstellungen  (wie z.B.  die Entwicklung neuer Produkte, die Digitalisierung zentraler Prozesse, die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber etc.) sauber im Haus zu platzieren, zu beauftragen, die Umsetzung zu begleiten.

Veröffentlicht am 19.07.2026

Anbieter

Concept Programs GmbH

Firmendetails

Schlesienstraße 8b
21244 Buchholz in der Nordheide
Landkreis: Landkreis Harburg
 Branche: Bildung und Fortbildung

Ansprechpartner

Frau Antje Kruse
Tel.: 0176/ 427 585 04
E-Mail: office@conceptprograms.com

Web: http://www.conceptprograms.com

Impressum

Concept Programs GmbH

Produkte & Leistungen

Projektmanagement-Qualifizierung für Geschäftsführer Coaching für Geschäftsführer Projekt Projektentwicklung Projektgeschäft Projektmanagement Projektmanagementqualifizierung Organisationsentwicklung Coaching Führungskräftecoaching Führungskräftequalifizierung Qualifizierung Fortbildung Training Unternehmensberatung Projektportfoliomanagement Risikomanagement Stakeholdermanagement unternehmenserfolg Gewinnmaximierung Zukunftsfähigkeit Inflation Agilität Personalentwicklung Personalgewinnung Projektleitung Projektleiter Projektleitergewinnung Projektmitarbeiter PMO Projektmanagementoffice Changemanagement Veränderungsbegeleitung Kommunikation Unternehmenskultur Führungskultur Motivation Karriere Karrierebegleitung Karriereentwicklung Unternehmenssteuerung Mittelstand Bereichsleiterqualifizierung Konzernentwicklung
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

Weitere Videos

Gleiche Location, gleiche Fragen, anderer Kandidat: Toni Köppen im Interview
Video
Bürgermeisterwahl

Gleiche Location, gleiche Fragen, anderer Kandidat: Toni Köppen im Interview

Sprache ohne Worte - Das Pferd als Spiegel
Video
Daniela Landgraf

Sprache ohne Worte - Das Pferd als Spiegel

Wie Du den Gesprächspartner vor dem Gespräch aushebelst
Video
Genial Reden

Wie Du den Gesprächspartner vor dem Gespräch aushebelst

Der Wilde Westen mitten in der Fußgängerzone „Eine Stadt spielt Karl May“
Video
Bad Segeberg

Der Wilde Westen mitten in der Fußgängerzone „Eine Stadt spielt Karl May“

Lentföhrden feiert seine Hörner
Video
Ochsenweg

Lentföhrden feiert seine Hörner

AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen
Video
Schienenersatzverkehr

AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen

dodenhof als Arbeitgeber in Kaltenkirchen
Video
dodenhof

dodenhof als Arbeitgeber in Kaltenkirchen

"Wir wollen die Moorbahn aus dem Dornröschenschlaf wecken"
Video
Bad Bramstedt

"Wir wollen die Moorbahn aus dem Dornröschenschlaf wecken"

Alle Videos anzeigen