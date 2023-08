Endlich erfolgreiche Projekte!

Antje Kruse von Concept Programms im Wirtschafts.Gespräch zum Thema Projektgeschäft. Warum es ein so zentraler Überlebensfaktor für mittelständische Unternehmen jetzt und vor allem in Zukunft sein wird, komplexe, (vermeintlich) zusätzliche Aufgabenstellungen (wie z.B. die Entwicklung neuer Produkte, die Digitalisierung zentraler Prozesse, die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber etc.) sauber im Haus zu platzieren, zu beauftragen, die Umsetzung zu begleiten.