Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH:
Endlich erfolgreiche Projekte!
Antje Kruse von Concept Programms im Wirtschafts.Gespräch zum Thema Projektgeschäft. Warum es ein so zentraler Überlebensfaktor für mittelständische Unternehmen jetzt und vor allem in Zukunft sein wird, komplexe, (vermeintlich) zusätzliche Aufgabenstellungen (wie z.B. die Entwicklung neuer Produkte, die Digitalisierung zentraler Prozesse, die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber etc.) sauber im Haus zu platzieren, zu beauftragen, die Umsetzung zu begleiten.
Veröffentlicht am 19.07.2026
Anbieter
Concept Programs GmbH
Firmendetails
Schlesienstraße 8b
21244 Buchholz in der Nordheide
Landkreis: Landkreis Harburg
Branche: Bildung und Fortbildung
Ansprechpartner
Frau Antje Kruse
Tel.: 0176/ 427 585 04
E-Mail: office@conceptprograms.com
Web: http://www.conceptprograms.com