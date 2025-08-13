Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:
Freisprechung 2025 der Baugewerbe-Innung Kreis Segeberg
Veröffentlicht am 13.08.2025
Anbieter
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein
Firmendetails
Hamburger Str. 24
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Handwerk
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: www.handwerk-mittelholstein.de/index.html
