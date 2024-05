Veröffentlicht am 21.05.2024

Wahlstedt (em) Fast die Hälfte aller 800 Mitarbeiter der pelzGROUP sind seit über 10 Jahren im Unternehmen beschäftigt, 15% sogar mehr als 25 Jahre, viele davon schon seit ihrer Ausbildung. Durch das kontinuierliche Wachstum häufen sich die Jubiläen und so haben die Geschäftsführer Dr. Nikolas Bastian und Martin Schacht erstmals zu einer gemeinsamen Feier im ehemaligen Wachhaus auf dem Firmengelände eingeladen.

Das historische Backstein-Gebäude wurde 2020 aufwändig restauriert und beherbergt heute neben dem Einkauf einen schönen Konferenzraum im Grünen. Hier kamen die Jubilare, ihre Vorgesetzten und Vertreter der Betriebsräte zusammen, um in fröhlicher Runde mit der Geschäftsleitung über alte und neue Zeiten zu plaudern.

Auf jeweils 40 Jahre Pelz konnten Susanne Stoffers, Bianca Schütt und Uwe Bennsen zurückblicken. Mit 10 Jahren Zugehörigkeit feierten Gülbahar Luis und Ariane Griese ihr erstes Jubiläum bei der pelzGROUP.

„Engagement und Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter sind ein wichtiges Fundament für den nachhaltigen Erfolg der pelzGROUP“ erklärt Dr. Nikolas Bastian und ergänzt: „Uns ist wichtig, dass die Menschen sich hier wohlfühlen und mit Freude zur Arbeit kommen. Schließlich verbringen einen Großteil unseres Tages miteinander.“



In den letzten 10 Jahren hat sich die Belegschaft bei der pelzGROUP nahezu verdoppelt. Das Unternehmen ist inzwischen der größte Arbeitgeber in Wahlstedt und wirbt weiter um Menschen, die an der Wachstumsgeschichte des europäischen Marktführers für innovative Hygieneprodukte, Haushaltsfolien und Vliese mitschreiben wollen. „Unser Standort ist und bleibt Wahlstedt“ bekräftigt Dr. Nikolas Bastian. „Hier wollen wir in den nächsten Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in weiteres Wachstum investieren und unseren Mitarbeitern sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze bieten.“