Veröffentlicht am 20.06.2024

Henstedt-Ulzburg (em)Auf der IHK-Sommertour durch Henstedt-Ulzburg überzeugte sich Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, gemeinsam mit Vicepräses Ulf Pielke und Vollversammlungsmitglied Jörg Bonkowski – beide aus dem Kreis Segeberg –, von dem Mut und der Innovationskraft regionaler Unternehmen, die in Krisenzeiten in neue Gewerbebauten investieren.

In Henstedt-Ulzburg besuchte Schöning mit einer Delegation den 2022 eröffneten Verwaltungs- und Logistikstandort der REWE Nord. Der Lebensmitteleinzelhändler hat rund 335 Millionen Euro auf dem 250.000 Quadratmeter großen Grundstück investiert. Neben einem vollautomatisierten Logistikzentrum und zwei Etagen für die Verwaltung hat REWE für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Fitnessstudio sowie ein modernes Betriebsrestaurant errichtet, das auch bei benachbarten Unternehmen im Ort großen Anklang findet. Auch in punkto Nachhaltigkeit ist der Gewerbebau auf dem neuesten Stand – eine 10.000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage und der Einsatz von Wasserstoff-Lkw zeugen davon. Lars Schöning: „Der REWE-Neubau ist ein gelungenes Beispiel für die Akzeptanz von Gewerbeansiedlungen. Das neue Logistikzentrum stärkt die ganze Region und das wirtschaftliche Kraftzentrum rund um die Nordgate-Achse.“

Der Fokus auf das Gewinnen und Halten von Fachkräften spielte auch bei der Konzeption des Gebäudes eine große Rolle. „An unserem Verwaltungs- und Logistikstandort können wir gezielt Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Beine stellen“, sagte Jochen Vogel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region Nord, bei dem Treffen mit der IHK. Außerdem gelang es durch mehrere Kampagnen, neue Fachkräfte sowie die Kieler Mitarbeiter, der durch REWE übernommenen „Supermärkte Nord GmbH“, für den neuen Standort in Henstedt-Ulzburg zu gewinnen.

Für die Konzeption von Schnuppertagen für Menschen mit Beeinträchtigungen sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Schöning Unterstützung bei der Kontaktvermittlung zu Inklusionsnetzwerken und der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein zu.

Einen Neubau realisierte auch die Hesebeck Home Company. Das Möbelhaus und Küchenstudio hat zwischen der Corona- und der Energiekrise in einen Anbau investiert. Geschäftsführer Stefan Langbehn berichtete der IHK-Delegation über die Herausforderungen, die damit einhergingen. Acht Millionen Euro investierte das Familienunternehmen in eine Rundumerneuerung: Der Anbau vergrößerte die Verkaufsfläche um ein Drittel auf 10.000 Quadratmeter. Das neue Foyer verbindet das bestehende Möbelhaus mit dem Neubau, der die Küchenwelt beherbergt. „Der Bau hat sich zwar durch die Energiekrise, verzögerter Baugenehmigungen und der Materialknappheit am Markt um rund 20 Prozent verteuert, wir stehen aber voll hinter dieser Zukunftsinvestition. Ebenfalls stiegen in dieser Zeit die Zinsen und eingeplante Fördertöpfe gab es plötzlich nicht mehr“, so Langbehn. Aktuell beschäftigt das Traditionsunternehmen vor allem bürokratische Hürden beim Brand- und Arbeitsschutz. Gleichzeitig fordert Langbehn auch ein Umdenken beim Thema verkaufsoffener Sonntag, den sich viele Unternehmen im Ort wünschten.

Lars Schöning bestätigte im Gespräch die vielfältigen Hemmnisse, die die Betriebe derzeit belasten: „Ihr Beispiel hilft uns in unserer Politikberatung weiter. Wir brauchen mehr Vertrauen der Politik in die Innovations- und Schaffenskraft der regionalen Unternehmen.“

Für ihr außergewöhnliches Engagement bekam die Frey + Lau GmbH den IHK-Preis TOP-Ausbildungsbetrieb 2024 in der Kategorie „Ausbildungsaktivität“ verliehen. Frey + Lau gehört zu den führenden mittelständischen Herstellern von ätherischen Ölen, Aromen und Parfümölen. Das Unternehmen bildet seit vielen Jahren kontinuierlich aus und bietet ausgebildeten Fachkräften die Möglichkeit, leitende Positionen einzunehmen. Davon zeugte auch Ausbildungsleiter Florian Tagge, der erst 2017 in dem Betrieb seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann abschloss.

IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning dankte Frey + Lau bei der Preisübergabe: „Ihre Ausbildung überzeugt mit einer hohen Qualität und öffnet jungen Menschen wertvolle Perspektiven für ihre Zukunft. Hier zeigt sich, dass die duale Ausbildung mit dem praktischen Teil in den Betrieben und dem theoretischen Part in den Berufsschulen ein echtes Erfolgsrezept ist.“

Foto: Feierliche Übergabe des IHK-Preises TOP-Ausbildungsbetrieb 2024: Frey + Lau-Geschäftsführerin Dr. Maja Zippel und Frey + Lau-Ausbildungsleiter Florian Tagge (Bildmitte) nahmen den Preis in Anwesenheit vieler Azubis entgegen.