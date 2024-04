Veröffentlicht am 03.04.2024

Die Märzdaten sind die letzten Arbeitsmarktdaten, die Thomas Kenntemich in seiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung begleitet. Ende April geht er mit 66 Jahren (Regelaltersgrenze) in den Ruhestand. Kenntemich hat dann die Agentur für Arbeit Elmshorn für 20 Jahre geleitet.

Als Diplom-Pädagoge war Thomas Kenntemich 1986 zur Bundesagentur für Arbeit (BA) gekommen und nach seinem Studium als Berufsberater gestartet. Verschiedene Führungsaufgaben brachten ihn in unterschiedliche Arbeitsagenturen in Nordrhein-Westfalen - die damals noch Arbeitsämter hießen. Bewusst entschied sich der gebürtige Kölner für ein Leben und Arbeiten im Norden. Im April 2004 wechselte Thomas Kenntemich in die Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Elmshorn und wurde Chef von damals über 400 Mitarbeitenden.

„Zwischen Einführung der Hartz-IV-Reformen und heute hat sich die Arbeitslosigkeit halbiert. Aus der Bewältigung eines Massengeschäfts ist immer mehr die individuelle Beratung und Betreuung von Menschen in vielfältigen beruflichen und persönlichen Lagen geworden. Hinzugekommen ist die viel intensivere Beratung der Unternehmen. Die Aufgaben und Anforderungen an die Mitarbeitenden der Arbeitsagentur und des Jobcenters sind ebenfalls komplexer und schnelllebiger geworden“, beschreibt Kenntemich den Wandel.

Es gab auch Ausnahmezeiten: „Zur Bewältigung der Corona-Pandemie haben wir mit dem massiven Einsatz von Kurzarbeitergeld viele Arbeitsplätze in der Region sichern können. In dieser Zeit arbeiteten bis zur Hälfte des Personals der Arbeitsagentur freiwillig und hoch motiviert an der Zahlung des Kurzarbeitergeldes. Es ging ein Ruck durch die Belegschaft – alle halfen dort, wo sie am meisten gebraucht wurden. Diese besondere Zeit bleibt mir unvergessen!“

Thomas Kenntemich stand für personelle Kontinuität an der Spitze der Arbeitsagentur in Zeiten vieler Veränderungen der Märkte, der Gesellschaft und der Organisation. Neuen technischen Entwicklungen ist er sehr aufgeschlossen. So bezahlt Kenntemich sein Mittagessen mit der App auf der Smartwatch, nutzt gerne die E-Serviceangebote von Unternehmen und Verwaltungen und lebt das papierlose Büro.

„Demographie, Digitalisierung und Dekarbonisierung sind aktuell unsere großen Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Sie führen zu großem Fachkräftebedarf und zu einer Transformation der Wirtschaft und Berufe. Wir müssen Veränderungen gegenüber offenbleiben, immer wieder Neues ausprobieren, lernbereit bleiben und uns anpassen wollen. Diese Herausforderungen werden in der Zukunft sogar noch wichtiger!“, ist Thomas Kenntemich überzeugt.

Veränderungsprozesse und Digitalisierung zu begleiten, waren für Kenntemich Herzensthemen, ebenso wie der Aufbau der Jugendberufsagenturen (JBA), der direkte Kontakt zu Arbeitgebern durch persönliche Gespräche und Besuche und die Einbindung der eigenen Mitarbeitenden in betriebliche Belange und Veränderungsprozesse.

In seiner Freizeit ist Thomas Kenntemich ehrenamtlich als Vorsitzender eines Tennisvereins tätig und engagiert sich besonders für das Padel-Tennis. Den Wind um die Nase genießt er bei ausgiebigen Motorradtouren durch die Alpen oder Pyrenäen. Der Traum vom eigenen Bike wurde bislang noch nicht erfüllt – es fehlte einfach an der Zeit. Das kann sich nun ändern!