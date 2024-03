Veröffentlicht am 13.03.2024

Bad Segeberg (em) Der 37jährige Unternehmer Rafael Sporysz, Geschäftsführer von CO2worker, hat Ende 2023 von Till Gottstein, dem Unternehmensberater der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS), eine Beratung zum Thema Mikrokredit erhalten. Die WKS hat eine Lotsenfunktion inne und vermittelt neuen und alteingesessenen Unternehmen die passende Förderung und die dazugehörigen Ansprechpartner.

„Herr Sporysz war bereits gut aufgestellt als er zur Beratung kam. Er ist aus seiner nebenberuflichen Tätigkeit in die Selbständigkeit gestartet. Dadurch verfügt er schon jetzt über ein sehr gutes Netzwerk. Darüber hinaus ist Herr Sporysz der Erste aus dem Kreis Segeberg der die Möglichkeit zum Antrag auf einen Mikrokredit bei der IB.SH über das neue Onlineformular genutzt hat.“ Nun erhält er den positiven Bescheid der IB.SH über einen Mikrokredit in Höhe von 25.000€. Der Neversdorfer nutzt den Betrag für sein Unternehmen CO2worker, mit dem er dem Immobiliensektor auf den Weg in die Klimaneutralität verhilft. Er berät Immobilienverwaltungen, Immobilienunternehmen und weitere Unternehmen der Wohnungswirtschaft, indem er für sie CO2 Bilanzierung und Klimastrategien erstellt. Auch Nachhaltigkeitsreporting bietet er an. Durch die Anschubfinanzierung des Mikrokredits der IB.SH kann das Unternehmen weiterwachsen und es können neue Mitarbeiter*innen eingestellt werden. Seit Gründung im Januar 2023 ist das Unternehmen bereits auf insgesamt vier Teammitglieder gewachsen, die zusammen den Kreis Segeberg durch ihre Dienstleistungen weiter in Richtung Nachhaltigkeit bringen.

Momentan suchen die vier CO2-Worker größere Büroräume. Auch hier hilft die WKS mit ihrem Gewerbeflächen- und Immobilienservice, den richtigen Standort zu finden.

„Der Mikrokredit der IB.SH ist eine großartige Möglichkeit für den CO2worker, um weiter zu wachsen. Die intensive Beratung durch die WKS hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir uns die Finanzierung sichern konnten ”, freut sich Rafael Sporysz.

Foto: Till Gottstein Unternehmensberater der WKS und der Geschäftsführer von CO2worker Rafael Sporysz