Veröffentlicht am 08.02.2024

Bad Segeberg (em) Die erste Aufsichtsratssitzung der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) fand am 05.02.2024 in den Räumen der Firma MEBO in Bad Segeberg statt. Das Konzept der Unternehmensbesuche soll nun auch mit dem Aufsichtsrat aktiv gelebt werden. Hierbei lädt der Geschäftsführer Clemens Hermann und die Prokuristin Astrid Herms den Aufsichtsrat zu den einmal im Quartal stattfindenden Aufsichtsratssitzungen zu Unternehmen im Kreis Segeberg ein.

Nach einer Führung durch das Unternehmen fand die dreistündige Sitzung statt. Zum ersten Mal war auch das neuste Teammitglied der WKS dabei. Theresa Pilz ist seit dem 1. Februar für den Gewerbeflächen- und Immobilienservice bei der WKS zuständig und wurde von dem Aufsichtsrat offiziell begrüßt.

Einer der Tagesordnungspunkte war die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden. Einstimmig wurde Hans-Joachim Grote und sein Vertreter Landrat Jan-Peter Schröder von den Aufsichtsratsmitgliedern aus jeder Kreistagsfraktion wiedergewählt. Seit 2021 hat der ehemalige Oberbürgermeister Norderstedts dieses Amt inne. Bereits in den Jahren 2016 und 2017 bekleidete er die Position bis er als Innenminister in den Landtag berufen wurde.

„Eine der zentralen Aufgabe der WKS wird es sein, den Kreis Segeberg mit seinen 96 Städten und Gemeinden vor den Toren Hamburgs optimal zu präsentieren. Digitales Arbeiten, neue Mobilitätmodelle sowie alternative Energiekonzepte, verknüpft mit attraktiven Freizeit- und Naherholungsangeboten schaffen individuelle Standortvorteile, die unserem Kreis beste Entwicklungsmöglichkeiten für zukünftiges Arbeiten und Wohnen in der Metropolregion eröffnen werden. Die besondere Lagegunst unseres Kreises Segeberg birgt ganz viele Potenziale die gemeinsam mit der NORDGATE- und HanseBelt-Region große Zukunftschancen für Innovationsträger und Unternehmen bietet,“ so Hans-Joachim Grote, Aufsichtsratsvorsitzender der WKS.