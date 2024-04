Veröffentlicht am 04.04.2024

Lübeck (em) Mit Ulf Pielke ist neuer Vicepräses der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck. Die Mitglieder der IHK-Vollversammlung wählten den Inhaber der AHU Autocrew in Henstedt-Ulzburg in ihrer Sitzung in Lübeck. Zudem referierte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) Dr. Hinrich Habeck über Innovationsförderung und diskutierte mit den Mitgliedern des höchsten Entscheidungsgremiums der IHK.

Pielke, der dem Ende 2023 aus dem Präsidium ausgeschiedenen Henner Jahnke im Amt folgt, wird im Präsidium den Kreis Segeberg repräsentieren und in den Fokus der Arbeit der IHK setzen. Insbesondere für eine effektive Politikberatung und Interessenvertretung vor Ort braucht es diese regional verankerten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auch im Präsidium. Außer der Hansestadt Lübeck gehören die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg und Stormarn zum IHK-Bezirk. IHK-Präses Hagen Goldbeck beglückwünschte Pielke zur Wahl zum Vicepräses und freute sich auf die kommende Zusammenarbeit.

Dr. Hinrich Habeck informierte die Mitglieder der IHK-Vollversammlung über die Schwerpunkte der Arbeit der WTSH. Außer klassischer Wirtschaftsförderung besteht diese vor allem auch in der Innovationsberatung sowie Innovationsförderung und dem Ermöglichen von Technologietransfer von Hochschulen zu Unternehmen. Die WTSH versteht sich hierbei als Partner der Unternehmen, der Innovationsprojekte von der Grundidee über die Antragstellung bis zur Auszahlung einer Förderung und der Marktreife begleite.

Habeck betonte die transformative Kraft der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Zugleich ermutigte er Unternehmen, gerade in innovative Digitalisierungsprojekte zu investieren und die Fördermöglichkeiten wahrzunehmen.

Dr. Sabine Hackenjos, Leiterin des IHK-Geschäftsbereichs Innovation und Umwelt, unterstütze Habeck in seinem Plädoyer und machte auf die starke Zusammenarbeit zwischen WTSH, IHK und Hochschulen aufmerksam. Zudem stellte sie den Innovationsreport der Dachorganisation DIHK vor, woraufhin die Vollversammlung ein zukunftsfähiges Innovationspapier verabschiedete. Die IHK-Organisation fordert darin eine unbürokratische Forschungsförderung für Unternehmen, einen verbesserten Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und neue Instrumente wie Reallabore.