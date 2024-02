Veröffentlicht am 22.02.2024

Kaltenkirchen (em) Am Donnerstag, den 29.02.2024, um 09:00 Uhr, kommt die „Initiative WIR“ zum inzwischen 5. Netzwerktreffen zusammen. Das Treffen findet dieses Mal in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) Kaltenkirchen im Porschering 2 mit dem Thema „Geförderte Weiterbildung für Soloselbständige“ statt.

Bei der „Initiative WIR“ handelt es sich um ein Netzwerk von Soloselbständigen und Freiberuflern aus verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel IT – Kunsthandwerk - Medien – Haustechnik - Finanzen – Coaching – Malerei.

Treffen und Austausch der Initiative werden von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) und der Wirtschaftsförderung der Stadt Kaltenkirchen unterstützt und gefördert, die auch zu dieser Veranstaltung einladen.

Die Veranstaltungen des Netzwerks finden regelmäßig in den Städten und Gemeinden im Süden des Kreises Segeberg statt.

Das letzte Treffen fand am 18.01.2024 in der Trauben-Marina in Kaltenkirchen zum Thema „Sichtbarkeit auf Social Media“ statt. Zukünftige Themen sind „Lokale Öffentlichkeitsarbeit“, Netzwerken“ und „Kunst und Kultur Im Kreis Segeberg“.

„Die WKS und die Stadt Kaltenkirchen laden Soloselbständige und Freiberufler aus dem Kreis Segeberg gerne zu diesem Netzwerktreffen ein, wo Sie gemeinsam neue Möglichkeiten kennenlernen und sich im Sinne der „Initiative WIR“konstruktiv auszutauschen können.“ so Bürgermeister Stefan Bohlen. „Es ist wichtig, als Einzelkämpfer auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen zu können“.

Nähere Information zur „Initiative WIR“ gibt es bei den Initiatorinnen Jutta Kalkbrenner (kalkbrenner.ju@gmail.com) und Jutta van Gelder (keramik@vangelder.de), bei denen auch die Aufnahme in einen E-Mail-Verteiler erfolgen kann, sowie bei Till Gottstein (gottstein@wks-se.de).

Für die Teilnahme an dem 5. Netzwerktreffen ist eine Anmeldung erforderlich über /https://crm.wks-se.de/