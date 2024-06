Veröffentlicht am 11.06.2024

Kreis Segeberg (em) Die Aula des BBZ Segeberg (EduArt) war zum ersten Mal Schauplatz einer Veranstaltung zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Die Jobturbo Messe, organisiert von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS), dem Jobcenter Kreis Segeberg und der Agentur für Arbeit Elmshorn, bot Migrant*innen eine Plattform, um regionale Unternehmen kennenzulernen und sich über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Landrat Jan Peter Schröder, Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen und Ronald Geist, der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Elmshorn, begrüßten die Teilnehmenden. Sie freuten sich über die rege Beteiligung, die Gelegenheit zum Austausch zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden und betonten die Bedeutung solcher Events für die nachhaltige Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt.

Diverse regionale Arbeitgeber informierten über zahlreiche interessante Stellenangebote. Über 230 Besucher*innen kamen und hatten die Möglichkeit, direkt und unkompliziert mit den Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Informationen und Beratung zu Weiterbildungsmöglichkeiten wurden von verschiedenen Weiterbildungsträgern angeboten.

Die Messe bot Geflüchteten aus Bad Segeberg und Umgebung eine Gelegenheit, direkte Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen und sich über Karrierechancen in der Region zu informieren.

Clemens Hermann, Geschäftsführer der WKS: "Die heutige Jobturbo Messe war ein voller Erfolg. Wir freuen uns über das große Interesse! Wenn es gelingt mit derartigen Angeboten eine Brücke zwischen Unternehmen und arbeitssuchenden Migrant*innen zu schlagen, profitieren beide Seiten. Wir danken allen Teilnehmenden und Organisatoren für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Nach den heutigen Erfahrungen wird das sicher nicht die letzte derartige Veranstaltung im Kreis Segeberg bleiben."

Die positive Resonanz der Teilnehmer*innen und Unternehmen zeigt, dass solche Veranstaltungen einen wesentlichen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration leisten. Weitere ähnliche Events sind in Planung.

Am kommenden Samstag bietet sich die nächste Gelegenheit mit über 70 Unternehmen aus der Region in Kontakt zu kommen. Auf der STARTER OPEN AIR in Kaltenkirchen dreht sich dann alles um Ausbildungs- und Praktikumsplätze.