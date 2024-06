Veröffentlicht am 05.06.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Der Geschäftsführer des Vereins Henstedt-Ulzburg Marketing e. V., Oliver Dannenberg, hat zum 30.06.2024 sein Arbeitsverhältnis gekündigt. Er war seit dem 01.10.2023 als Geschäftsführer des Vereins tätig. In dieser Zeit hat er bereits viele Projekte angestoßen und die Profes-sionalisierung des Vereins vorangetrieben.

Die Nachricht, dass der Geschäftsführer Henstedt-Ulzburg Marketing nun wieder verlässt, kam für den Vorstand, aber auch für die Gemeindeverwaltung, allen voran Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, sehr überraschend. Als Grund gibt Dannenberg an, ein attraktives Angebot aus der Privatwirtschaft bekommen zu haben.

Die Neuausschreibung der Position wird von den Vereinsverantwortlichen zeitnah veranlasst. Zum 01.06.2024 hat Frau Juliana Klauck ihre Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsführung bei Henstedt-Ulzburg Marketing aufgenommen. Sie wird sich vor allem auf die Unterstützung in der Organisation und Abwicklung administrativer Belange konzentrieren, darüber hinaus aber auch inhaltlich in Projekten mitarbeiten. Oliver Dannenberg liegt viel daran, dass in den nächsten vier Wochen viele Informationen und Handlungsnotwendigkeiten noch gemeinsam be-sprochen und ab 01.07. fortgeführt werden können. Zu diesem Zweck wird derzeit in Abstim-mung mit dem Vorstand ein Übergabekonzept entwickelt, das die weitgehend unterbrechungsfreie Fortführung aktueller Themen und wichtiger Aufgaben des Vereins sicherstellt.