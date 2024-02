Vermietete Dachgeschosswohnung mit Aufzug in Henstedt-Ulzburg

Die Eigentumswohnung befindet sich im Dachgeschoss einer gepflegten Mehrfamilienhausanlage mit insgesamt 33 Wohneinheiten. Ein Aufzug ist vorhanden. Die Dachgeschosswohnung bietet ein Wohnzimmer mit Wohnküche und Zugang zum Balkon in westlicher Ausrichtung, ein Schlafzimmer,ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie ein weiteres Zimmer im ausgebauten Spitzboden, das als Kinder- oder Arbeitszimmer dienen kann. Die Balkone wurden im Jahr 2023 bereits vollständig saniert. Die Wohnfläche beträgt ca. 62 m². Zusammen mit der Nutzfläche von ca. 23 m² im Spitzboden verfügt die Wohnung über eine Wohn- und Nutzfläche in Höhe von ca. 85 m². Seit dem Jahr 2010 ist sie vermietet. Die Nettokaltmiete beträgt 700 €/Monat. Mitverkauft wird ein Tiefgaragenstellplatz, der bereits im Kaufpreis enthalten ist. Das Hausgeld beträgt laut dem aktuellen Wirtschaftsplan (01.01. - 31.12.2023) monatlich 326,00 €, wovon ca. 228,50 € auf den Mieter umlegbar sind. Die Heizkosten sind hier bereits enthalten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns an!

Ausstattung

- Aufzug

- Tiefgaragenstellplatz

- Einbauküche

- Badezimmer mit Badewanne und Dusche

- Waschmaschinenanschluss im Badezimmer

- Ausgebauter Spitzboden mit einem weiteren Zimmer und einem Abstellraum

- Balkon (im Jahr 2023 bereits saniert)

Lagebeschreibung

Die Eigentumswohnung befindet sich in ruhiger Lage. In nur wenigen Gehminuten sind Wiesen und Felder für ausgiebige Spaziergänge in der Natur erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich ebenfalls in direkter Nachbarschaft.

Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg mit ca. 28.000 Einwohnern in Schleswig-Holstein ist nur ca. 15 km von der Hamburger Stadtgrenze entfernt. Die A 7 sowie das öffentliche Verkehrsnetz ermöglichen eine gute Anbindung. Viel Natur und eine Vielfalt an Ausflugsmöglichkeiten verbunden mit guter Infrastruktur wie diversen Einkaufsmöglichkeiten, die Nähe zu Schulen und Kindergärten machen Henstedt-Ulzburg so beliebt.

