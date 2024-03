Helle und zentrale Gewerbefläche sucht neue Mieter

Sie sind auf der Suche nach einer passenden Gewerbeeinheit für Ihr Unternehmen in zentraler Lage? Sie möchten neu durchstarten oder vielleicht sogar expandieren und Bad Segeberg ist der perfekte Standort dafür?

Dann haben wir genau das richtige Angebot für Sie.



Die zu vermietende Gewerbefläche erstreckt sich über zwei Etagen und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen. Mit zwei Verkaufsräumen, einem Bürobereich, mit drei Lagerräumen im Erdgeschoss und weiteren drei Lagerräumen im Obergeschoss ist dieses Objekt ideal für Einzelhandel, Dienstleistungsunternehmen oder Lagerflächen.

Die beiden Verkaufsräume, die sich optimal für die Präsentation Ihrer Produkte eignen wirken durch die hellen Fensterfronten einladend auf Ihre Kunden und laden zum Verweilen und/oder Einkaufen ein.

Auch an Ihre Mitarbeiter ist gedacht. Im Personalraum, in dem Sie Ihre Pause verbringen können, befindet sich eine Einbauküche, in der sich auch das Frühstück oder Mittagessen zubereitet werden kann. Des Weiteren sind zwei separate Sanitärbereiche vorhanden, die den Anforderungen moderner Geschäftslokale gerecht werden.

Für die Organisation und Verwaltung Ihres Unternehmens steht Ihnen ein Bürobereich zur Verfügung. Zudem erleichtert ein Güteraufzug den Transport von Waren und Materialien zwischen den Etagen, was die Effizienz Ihrer betrieblichen Abläufe unterstützt.

Das 1. OG bietet drei zusätzliche Lagerräume, die Ihnen ausreichend Platz für Lieferungen, Materialien und Vorratshaltung bieten. Diese Räumlichkeiten sind über eine interne Treppe oder dem Güteraufzug bequem erreichbar.



Die zentrale Lage zeichnet sich durch eine gute Erreichbarkeit aus. In unmittelbarer Nähe befinden sich diverse Geschäfte, Restaurants und Dienstleister, was für eine hohe Kundenfrequenz und gute Sichtbarkeit Ihres Unternehmens sorgt. Die ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die Nähe zur Autobahn machen die Lage auch für Mitarbeiter & Lieferanten äußerst attraktiv.

Ausstattung

Aufteilung:



EG:Verkaufsfläche, Büro, Sozialräume, Lager, Garage



OG:Lager

Lagebeschreibung

Bad Segeberg, staatlich anerkannt als Heilbad und Luftkurort, ist die Stadt der Karl-May-Spiele. Als Tor zur Holsteinischen Schweiz umgibt sie die für Schleswig-Holstein charakteristische hügelige Wald-, Knick- und Seenlandschaft. Mit ihren 17.000 Einwohnern ist Bad Segeberg als Mittelpunkt der Städte Kiel, Neumünster, Lübeck und Hamburg bekannt. Mit den Autobahnen A 21 (A 1) und der A 20 sowie den Bundesstraßen B 432, B 206 und B 205 und der Bahnverbindung bzw. den Buslinien der HVV ist Segeberg mit den großen Städten des Landes sowie über die Landesgrenzen hinaus verbunden. Bad Segeberg bietet alles, was zu einer guten Infrastruktur einer Stadt gehört. Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit sowie Kultur, Freizeit und Tourismus sind nur ein Teil der Punkte, die in Bad Segeberg großgeschrieben werden.

Sonstiges

