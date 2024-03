Ein ganzer Bürotrakt für Ihr Unternehmen in einem modernen und jungen Gebäudekomplexes

Sie sind auf der Suche nach einem Bürotrakt in zentraler Lage?

Homeoffice ist nicht möglich und doch möchten Sie Wohnortnah arbeiten?

Sie möchten keinen typischen Großraumbüro-Alltag, sondern separate ruhige Arbeitsplätze für Ihr Team?





Dann haben wir genau das richtige Angebot für Sie.



Im Auftrag unserer Kundin bieten wir Ihnen einen ganzen Bürotrakt zur Untermiete an, welcher sich auf der rechten Seite des 1. Obergeschosses eines modernen und jungen Gebäudekomplexes befindet.

Die Büroräume sind alle lichtdurchflutet, weisen ansprechende Größen auf und sind mit Inventar (Schreibtisch, Untertisch, Aktenschränke und Sideboard) ausgestattet sowie mit einer Telefonanlage versehen.

Neben den Büroräumen stehen Ihnen eine Küche (ausgestattet mit Einbauschränken, Herd, Backofen sowie Spülmaschine), drei Lagerräume (2 große, 1 kleiner) und selbstverständlich zwei separate WCs (Damen und Herren). Die kleineren Lagerräume können Sie als Garderobe, Technikraum oder Postoffice nutzen.



Ein großer und heller Schulungsraum in der obersten Etage, in welchem Sie in großer Runde Sitzungen und Tagungen halten können, kann bei Bedarf noch dazu gemietet werden.



Im Hausflur befindet sich ein Aufzug, welchen Sie optimal nutzen können, um zum Beispiel Tagungsunterlagen und Gerätschaften in den Besprechungsraum zu bringen.



Bei Bedarf können für die Mitarbeiter auch Parkplätze angemietet werden.



Erwähnenswert ist noch, dass parallel zu diesem Mietangebot als Alternative, der gegenüber befindliche Bürotrakt mit insgesamt 10 Büros und ähnlichen Nebenräumen angeboten wird. Der Nettokaltmietpreis beträgt für dieses Angebot 4.136,-- € p. M. (4.888,--€ p. M. Warmmiete)



Nutzen Sie die Chance, Ihr eigenes Büro zu beziehen und freuen Sie sich auf eine Gemeinschaft, die Ihnen als Büronachbarn viele Vorteile bietet.

Entwickeln Sie Ihre berufliche Situation in diesem Gebäudekomplex. und mieten Sie sich Ihren zukünftigen Arbeitsplatz.

Ausstattung

Raumaufteilung:

9 Büros, 2 kleine Lagerräume, Garderobe, Küche, Herren-WC,

Damen-WC, Flur

Lagebeschreibung

Bad Segeberg, staatlich anerkannt als Heilbad und Luftkurort, ist die Stadt der Karl-May-Spiele. Als Tor zur Holsteinischen Schweiz umgibt sie die für Schleswig-Holstein charakteristische hügelige Wald-, Knick-und Seenlandschaft. Mit ihren 17.000 Einwohnern ist Bad Segeberg als Mittelpunkt der Städte Kiel, Neumünster, Lübeck und Hamburg bekannt. Mit den Autobahnen A 21 (A 1) und der A 20 sowie den Bundesstraßen B 432, B 206 und B 205 und der Bahnverbindung bzw. den Buslinien der HVV ist Segeberg mit den großen Städten des Landes sowie über die Landesgrenzen hinaus verbunden. Bad Segeberg bietet alles, was zu einer guten Infrastruktur einer Stadt gehört. Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit sowie Kultur, Freizeit und Tourismus sind nur ein Teil der Punkte, die in Bad Segeberg großgeschrieben werden.

Sonstiges

