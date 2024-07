Ihre Kapitalanlage mit guter Rendite und langfristiger Planbarkeit

Sie sind auf der Suche nach einer soliden und sicheren Kapitalanlage? Eine Kombination aus Wohnen und Gewerbe wäre für Sie denkbar?

Sie wünschen sich eine Anlage mit wenig Arbeit und zufriedenen Mietern? Bad Segeberg als Mittelzentrum ist Ihnen eine gute Anlage wert?

Dann haben wir genau das richtige Angebot für Sie.



Im Auftrag unserer Kunden bieten wir Ihnen eine modernisierte Kapitalanlage an, die mit ca. 7,20% Bruttorendite eine Chance für Sie als Anleger bietet. 4 Wohneinheiten und eine solide Gewerbeeinheit erzielen rund 5.325,50 € Kaltmiete. Für die Garagen und Stellplätze erzielen Sie parallel 380,00 €. Dadurch ergiebt sich eine Jahreskaltmiete in Höhe von 68.466 €.



Im Einzelnen verteilen sich die Mieteinnahmen auf 4 Wohnungen mit folgenden Größen:

Wohnung 1 im EG 66 m²

Wohnung 2 im OG 48 m²

Wohnung 3 im OG 48 m²

Wohnung 4 im OG 102 m²



Die Gewerbeeinheit ist langfristig verpachtet und bietet ca. 184 m². Der Pächter betreibt einen in der Region sehr bekannten Lieferservice. Der Pachtvertrag läuft bis August 2032, verbunden mit der zweimaligen Option von je 5 Jahren.

Die Pacht erhöt sich jährlich um 2%.



In den vergangen Jahren wurde ein Großteil der Gebäudeanlage sowie der Technik modernisiert und befindet sich in einem zeitgemäßen, guten Zustand.



Mit dieser Anlage bekommen Sie eine solide Verzinsung, verbunden mit einer Anlage, in die keine kurzfristigen Investitionen geplant werden müssen.

Eine Lage in einer wachsenden Region und Mietern mit Zukunft.



Wenn Sie nähere Informationen benötigen, können Sie sich gern an mich wenden.

Ausstattung

- Kapitalanlage mit 7,20 % Verzinsung

- Wohn- und Gewerbeeinheit

- gute Mieter- und Pächterstruktur

- 4 Wohneinheiten mit ca. 264 m² Wohnfläche

- Gewerbeeinheit mit ca. 184 m² Fläche

- 2 Garagen und 9 Stellplätze

- 68.500 € Jahreskaltmiete IST

- Stadtlage mit guter Anbindung

- keine Mietrückstände oder Mietkürzungen

Lagebeschreibung

Bad Segeberg, staatlich anerkannt als Heilbad und Luftkurort, ist die Stadt der Karl-May-Spiele. Als Tor zur Holsteinischen Schweiz umgibt sie die für Schleswig-Holstein charakteristische hügelige Wald-, Knick-und Seenlandschaft. Mit ihren 17.000 Einwohnern ist Bad Segeberg als Mittelpunkt der Städte Kiel, Neumünster, Lübeck und Hamburg bekannt. Mit den Autobahnen A 21 (A 1) und der A 20 sowie den Bundesstraßen B 432, B 206 und B 205 und der Bahnverbindung bzw. den Buslinien der HVV ist Segeberg mit den großen Städten des Landes sowie über die Landesgrenzen hinaus verbunden. Bad Segeberg bietet alles, was zu einer guten Infrastruktur einer Stadt gehört. Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheit sowie Kultur, Freizeit und Tourismus sind nur ein Teil der Punkte, die in Bad Segeberg großgeschrieben werden.

Sonstiges

Um die Privatsphäre des Verkäufers zu wahren, veröffentlichen wir keine Grundrisse, den Lageplan sowie die genaue Anschrift. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Gern senden wir Ihnen ein ausführliches Exposé nebst den erwähnten Angaben zu. Nennen Sie uns die Bearbeitung Ihrer Anfrage bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre Postanschrift und Telefonnummer. Gern zeigen wir Ihnen die Immobilie auch bei einer persönlichen Besichtigung. Eine Besichtigung der Immobilie ist nur mit uns als beauftragtes Maklerunternehmen möglich.

Die Käufercourtage ist inklusive der gesetzl. MwSt. bei Fälligkeit (bei Abschluss des Kaufvertrages) an das Finanzhaus Immobilien zu zahlen. Neben der Maklercourtage fallen noch Notar- und Gerichtskosten sowie die Grunderwerbssteuer vom Kaufpreis an.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf Auskünfte bzw. Unterlagen des Eigentümers und / oder der Baubehörden, so dass für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben keine Haftung übernommen werden kann. Dieses gilt insbesondere für die Grundrisse und Flächenangaben.

Eine Weitergabe des Exposés an Dritte ohne unsere Zustimmung löst gegebenenfalls Courtage- bzw. Schadensersatzansprüche aus.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.