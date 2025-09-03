B2B Wirtschaft
Wirtschaft in Kreis Segeberg
The Great North Hotel - HolstenTherme Resort-Hotel

Norderstraße 6
24568 Kaltenkirchen
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Hotel

Frau Doris Eßmann
E-Mail: hello@thegreatnorth-hotel.de

Web: www.thegreatnorth-hotel.de/

Wellness Therme Tagungen 4-Sterne Eventlocation Hochzeit Sauna Familienhotel Restaurant Urlaub Business

Das ist great! Britischer Charme und nordische Gelassenheit
Das ist great! Britischer Charme und nordische Gelassenheit

Stimmungsvoll heiraten - Stadt macht neue Location möglich
Stadt Kaltenkirchen

Stimmungsvoll heiraten - Stadt macht neue Location möglich

Kaltenkirchen hat eine neue, ganz besondere Adresse für unvergessliche Hochzeitsmomente: Das frisch eröffnete Hotel „The Great North“ bietet nicht nur stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch eine außergewöhnliche Kulisse für standesamtliche Trauungen. Im liebevoll gestalteten Garten des H...
03.09.2025
