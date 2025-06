Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren

Diese außergewöhnliche Stadtvilla, erbaut um 1880, präsentiert sich als ein Juwel historischer Baukunst und bietet eine seltene Gelegenheit für Liebhaber denkmalgeschützter Architektur sowie für vorausschauende Investoren. Aktuell als Bürohaus genutzt, verbindet diese Immobilie historischen Charme mit moderner Funktionalität.



Lage und Umgebung

Im Zentrum der Stadt gelegen, umgeben von ähnlich beeindruckenden Gebäuden, profitiert diese Immobilie vor allem von der umliegenden Infrastruktur. Einkaufs- und Parkmöglichkeiten, Restaurants, kulturelle Einrichtungen und Verkehrsanbindungen mit Bus und Bahn befinden sich in unmittelbarer Nähe.



Objektbeschreibung

Die zweigeschossige Stadtvilla mit flachem Walmdach und einem Vollkeller fasziniert durch eine reich gegliederte historische Fassade in spätklassizistischen Formen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, was nicht nur den historischen Wert unterstreicht, sondern auch steuerliche Vorteile bei der Sanierung und Erhaltung bieten kann. Sprechen Sie hier einen Steuerberater für weitere Informationen an.

Auf einer großzügigen Fläche von über 284 m² befinden sich insgesamt 14 Räume mit vielfältiger Nutzungsmöglichkeit. Derzeit als Büroflächen dienend, lassen sich die Räumlichkeiten flexibel an verschiedene Bedürfnisse anpassen – ideal für eine Kombination aus Arbeiten und Wohnen oder als reines Geschäftsdomizil. Der Bebauungsplan schreibt die gewerbliche Nutzung im Erdgeschoss vor, die oberen Stockwerke könnten durchaus wieder für wohnwirtschaftliche Zwecken dienen.

Der Vollkeller, aktuell als Archiv genutzt, unterstreicht den praktischen Wert dieser Immobilie und bietet zusätzlichen Lagerraum.

Seit 2006 zuverlässig vermietet, generiert die Immobilie eine Kaltmiete von 28.800 € p.a., was eine solide Kapitalanlage darstellt.



Die Immobilie eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Nutzungskonzepten, von Bürogemeinschaften über Kanzleien bis hin zu Arztpraxen. Haben wir Ihr Interesse wecken können? Dann nehmen Sie gern unverbindlich Kontakt mit uns auf.

Lagebeschreibung

Itzehoe ist die Kreisstadt des Kreises Steinburg und hat ca. 32.000 Einwohner.

Die Verkehrsanbindung ist durch die A23, die die Verbindung zum Autobahnnetz herstellt und die B5 die Brunsbüttel und Wilster mit Itzehoe verbindet sowie die B77 in Richtung Schleswig und Rendsburg sehr gut. Die B206 schafft Verbindungen Richtung Osten nach Hohenlockstedt, Kellinghusen, Bad Segeberg und Lübeck. Zudem gehört der Kreis Steinburg seit dem 01.01.2022 zum HVV-Tarifgebiet, was die Anbindung weiter verbessert. Itzehoe verfügt über einen Bahnanschluss Richtung Hamburg-Westerland. In ca. 1 Stunde sind Sie so im Hamburger Zentrum. Mit dem PKW erreichen Sie Hamburg und den Hamburger Airport bereits in ca. 50 Minuten.



Weiterhin befinden sich verschiedene Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Einrichtungen in Itzehoe. Besonders hervorzuheben ist das große Theater im Zentrum der Stadt. Durch zahlreiche Wald-und Grünflächen bietet sich der Kreis Steinburg hervorragend als Rad-und Reiterregion an und ist für Naturliebhaber genau das Richtige. Für Sportliebhaber gibt es ein großes Schwimmbad mit Hallen- und Freibadbereich sowie Saunalandschaft, welches gerade erst 2019 grundlegend saniert wurde. Auch verschiedenste Sportvereine sind in Itzehoe oder umliegenden Gemeinden ansässig. Hier sollte jeder auf seine Kosten kommen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.