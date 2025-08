5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Dieses großzügige, freistehende Mehrfamilienhaus bietet auf insgesamt 180 m² Wohnfläche viel Platz für Familien, Mehrgenerationen oder Kapitalanleger. Das Haus erstreckt sich über drei Etagen und ist sofort bezugsfertig, da es keinen Renovierungs- oder Sanierungsstau aufweist. Im Erdgeschoss befindet sich eine helle Wohnung mit einer neuwertigen Einbauküche, einem renovierten Bad, einer Terrasse sowie einem großen Garten, der zum Entspannen einlädt. Die Wohnung im Obergeschoss ist ebenfalls mit einer Einbauküche ausgestattet und verfügt über ein modernes Duschbad, das 2007 erneuert wurde. Im Dachgeschoss, das 2003 erweitert wurde, befindet sich eine weitere Wohnung mit einer Einbauküche und einem Wannenbad. Das Haus ist teilunterkellert und bietet praktischen Stauraum sowie Platz für drei Waschmaschinen und Trockner. Zusätzlich gibt es zwei weitere Kellerräume für Lagerzwecke. Die Öltanks wurden im Jahr 2005 erneuert, was die Heizkosten effizienter macht. Vor dem Haus stehen drei Stellplätze sowie eine Garage zur Verfügung, ideal für mehrere Fahrzeuge. Das komplett umzäunte Grundstück sorgt für Sicherheit und Privatsphäre. Im großen Garten befindet sich ein geräumiges Gartenhaus, dass zum Feiern oder als Werkstatt genutzt werden kann. Das Haus besticht durch seine gepflegte Substanz, die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und die flexible Raumaufteilung. Es eignet sich perfekt für Familien, die viel Platz suchen oder für Investoren, die mehrere Mieteinheiten vermieten möchten. Die Immobilie ist sofort bezugsbereit und bietet Raum für individuelle Gestaltungsideen. Zögern Sie nicht - sichern Sie sich zeitnah einen Besichtigungstermin vor Ort! Anschauen lohnt sich!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit :

Mieteinnahmen p.a.: 18.165,- EUR

Rendite: 5%

Faktor: 20

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Grundbuch statt Sparbuch!

- Mehrfamilienhaus mir 3 Wohnungen

- Wohnung EG: ca. 75m²

- mit EBK, Bad 2007 NEU, Terrasse und Garten

- Wohnung OG: ca.65m²

- mit EBK 2015 NEU, Duschbad 2007 NEU

- Wohnung DG: ca.40m² erweitert 2003,

- mit EBK 2013 NEU und Wannenbad

- praktischer Teilkeller

- Öltanks 2005 NEU

- großes Gartenhaus mit Werkstatt

- 3 Stellplätze

- 1 Garage

- u.s.w.

Lagebeschreibung

Die Stadt Itzehoe ist ein kulturelles Zentrum mit Theatern, Kinos und Museen. Wichtige Arbeitgeber der Region sind unter anderem das Fraunhofer Institut ISIT sowie die Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe (IZET) und die geplante Ausweitung des Kreiskrankenhauses. Itzehoe gehört zum HVV (Hamburger Verkehrsverbund) und bietet so eine bequeme Anbindung an Hamburg und die Umgebung. Zudem soll mit der Neuen Störschleife ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal für Itzehoe entstehen. Die ruhige Lage des Hauses befindet sich in unmittelbarer Nähe der Stör, wo man gemütlich im Hafenbistro einkehren kann, um zu essen oder öffentliche Veranstaltungen, wie z.B. kleine Konzerte etc. zu genießen. Die Verkehrsanbindung zur A23 nach Hamburg, oder die B206 Richtung Lübeck, ist in wenigen Minuten erreicht. Ideal für Pendler. Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar, genauso wie Schulen, Kindergarten und Bahnhof. Es gibt Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 399.000,00 €



