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Bad Oldesloe

Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen

Titelbild
Straßenansicht
Eingang
Schuhgeschäft
Schuhgeschäft
Schuhgeschäft
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Objektdaten

  • ImmoID: L1974
  • Ort: Bad Oldesloe
  • Baujahr: 1800
  • Nutzfläche: 256 m²
  • Grundstück: 173 m²
  • Kaufpreis: 375.000,00 €
  • Courtage: 3,57 % inkl. ges. MwSt.*

Anbieter

VReG-Immobilien

Ansprechpartner

Marik Lange Marik Lange
Tel.: 0049453227118004
E-Mail schreiben
www.vreg-immo.de

Dieses in solider Massivbauweise errichtete Geschäftshaus befindet sich in zentraler Lage von Bad Oldesloe und überzeugt durch vielversprechendes Entwicklungspotenzial. Die Immobilie bildet eine hervorragende Grundlage für Investoren oder Eigennutzer, die ihre individuellen Nutzungskonzepte verwirklichen möchten. Ob gewerbliche Nutzung, Teilvermietung oder eine Kombination verschiedener Nutzungseinheiten, hier eröffnen sich vielfältige Perspektiven.
Die Immobilie wird nach Ablauf des Mietvertrages frei übergeben und generiert bis dahin weiterhin laufende Mieteinnahmen. Das offen gestaltete Erdgeschoss wird aktuell als Verkaufsfläche für Schuhe genutzt und bietet eine großzügige, flexible Raumaufteilung. Im Obergeschoss steht Ihnen die gleiche Grundfläche zur Verfügung. Diese ist in mehrere Räume unterteilt, die derzeit als Lagerflächen genutzt werden. Ergänzt wird das Raumangebot durch ein Badezimmer sowie eine Küche. Darüber hinaus besteht Zugang zu einem Balkon, der zusätzlichen Aufenthaltskomfort bietet.
Insgesamt handelt es sich um eine seltene Gelegenheit, eine Immobilie mit Substanz, zentraler Lage und erheblichem Entwicklungspotenzial zu erwerben, ideal für Käufer mit Weitblick, die Chancen erkennen und aktiv gestalten möchten.

Lagebeschreibung

Das Geschäftshaus befindet sich in zentraler und gut erreichbarer Lage in Bad Oldesloe, einer attraktiven Stadt im Kreis Stormarn mit hervorragender Anbindung an das Hamburger Umland. Die Umgebung ist geprägt von einer gewachsenen Infrastruktur mit einer guten Mischung aus Gewerbe, Dienstleistungen und städtischem Leben.
Bad Oldesloe selbst überzeugt als dynamischer Standort mit einer soliden wirtschaftlichen Struktur, einem breiten Versorgungsangebot und einer guten Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Die Lage des Objekts vereint somit zentrale Erreichbarkeit, wirtschaftliches Umfeld und attraktive Standortqualitäten.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

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