Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen

Dieses in solider Massivbauweise errichtete Geschäftshaus befindet sich in zentraler Lage von Bad Oldesloe und überzeugt durch vielversprechendes Entwicklungspotenzial. Die Immobilie bildet eine hervorragende Grundlage für Investoren oder Eigennutzer, die ihre individuellen Nutzungskonzepte verwirklichen möchten. Ob gewerbliche Nutzung, Teilvermietung oder eine Kombination verschiedener Nutzungseinheiten, hier eröffnen sich vielfältige Perspektiven.

Die Immobilie wird nach Ablauf des Mietvertrages frei übergeben und generiert bis dahin weiterhin laufende Mieteinnahmen. Das offen gestaltete Erdgeschoss wird aktuell als Verkaufsfläche für Schuhe genutzt und bietet eine großzügige, flexible Raumaufteilung. Im Obergeschoss steht Ihnen die gleiche Grundfläche zur Verfügung. Diese ist in mehrere Räume unterteilt, die derzeit als Lagerflächen genutzt werden. Ergänzt wird das Raumangebot durch ein Badezimmer sowie eine Küche. Darüber hinaus besteht Zugang zu einem Balkon, der zusätzlichen Aufenthaltskomfort bietet.

Insgesamt handelt es sich um eine seltene Gelegenheit, eine Immobilie mit Substanz, zentraler Lage und erheblichem Entwicklungspotenzial zu erwerben, ideal für Käufer mit Weitblick, die Chancen erkennen und aktiv gestalten möchten.

Lagebeschreibung

Das Geschäftshaus befindet sich in zentraler und gut erreichbarer Lage in Bad Oldesloe, einer attraktiven Stadt im Kreis Stormarn mit hervorragender Anbindung an das Hamburger Umland. Die Umgebung ist geprägt von einer gewachsenen Infrastruktur mit einer guten Mischung aus Gewerbe, Dienstleistungen und städtischem Leben.

Bad Oldesloe selbst überzeugt als dynamischer Standort mit einer soliden wirtschaftlichen Struktur, einem breiten Versorgungsangebot und einer guten Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Die Lage des Objekts vereint somit zentrale Erreichbarkeit, wirtschaftliches Umfeld und attraktive Standortqualitäten.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

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