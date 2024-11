Veröffentlicht am 20.11.2024

Hamburg (em) Nach den Verzögerungen der letzten Jahre steht das Paloma-Viertel im Herzen von St. Pauli nun vor der Realisierung. Die SAGA Unternehmensgruppe und die Quantum Immobilien AG beabsichtigen, das Areal der früheren „Esso-Häuser“ bis Jahresende 2024 von der Bayerischen Hausbau Development zu übernehmen und das Nutzungskonzept weiterzuentwickeln. Bis Ende des kommenden Jahres werden die erforderlichen Baugenehmigungen und nachfolgend der Baustart erwartet. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

SAGA und Quantum beabsichtigen mit einem klaren Fokus auf soziale Nachhaltigkeit sowie kulturelle Nutzung das Bauvorhaben zu realisieren – und das mit einem besonderen Mehrwert für den Stadtteil: 100 Prozent der geplanten Wohnungen werden als öffentlich geförderter Wohnraum zur Verfügung stehen. Für eine kulturell, kreativwirtschaftliche Nutzung soll ein eigenes Gebäude direkt am Spielbudenplatz entstehen, zudem ist ein Hotel vorgesehen.

Unter Beteiligung von Stadtentwicklungs-, Finanz- und Kulturbehörde sowie dem Bezirksamt Hamburg-Mitte wurden mit der städtischen SAGA Unternehmensgruppe, dem Hamburger Projektentwickler Quantum und dem bisherigen Vorhabenträger Bayerische Hausbau Development jetzt Letters of Intent unterzeichnet, die die gemeinsamen Absichten festhalten und dem Vorhaben die nötige Sicherheit geben sollen, um das Grundstück voraussichtlich noch in diesem Jahr zu übertragen und unmittelbar in die Planungs- und Genehmigungsphase zu gehen. Damit entsteht auf St. Pauli ein zukunftsweisendes Projekt, das sowohl ausschließlich bezahlbaren Wohnraum bietet als auch umfassende Kreativflächen vorsieht. Die Bayerische Hausbau Development scheidet aus der Projektrealisierung aus und ebnet den Weg für die neuen Partner.

SAGA und Quantum planen in Zusammenarbeit mit dem Büro Schenk Fleischhaker Architekten insgesamt 164 ausschließlich geförderte Wohnungen zu errichten. Die Wohngebäude werden sechs- bzw. achtstöckig hoch sein. Hinzu kommen Räumlichkeiten für eine Kita und sechs weitere Gewerbeeinheiten mit insgesamt rund 1.500 Quadratmeter Nutzfläche. Zum Spielbudenplatz hin wird Quantum ein Hotelgebäude und eine Gewerbeimmobilie für kulturelle Nutzungen realisieren, die von den Architekten SKAI geplant werden. Die Räumlichkeiten für stadtteilspezifische Club- und Kulturnutzungen werden von der Hamburg Kreativ Gesellschaft gemanagt und dieser zur Verfügung gestellt. In der ergänzenden Kreativ-Immobilie sind auf sieben Etagen Flächen für kreative Nutzungen vorgesehen, zusätzlich soll es im Erd- und Untergeschoss Platz für einen Livemusik-Club geben.

Nach der jetzt erfolgten Unterzeichnung der Letters of Intent, sollen zeitnah die Bauvorbescheide beantragt werden, um das Projekt rasch in die Bauphase zu überführen. Der Start der Bauarbeiten ist spätestens 2026 vorgesehen. Damit findet die lange Phase der Unsicherheit ein Ende und St. Pauli gewinnt neue, bezahlbare Wohn- und Kreativflächen für verschiedenste kulturelle Nutzungen, die den Charakter und die Gemeinschaft des Viertels bewahren.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Unsere Beharrlichkeit hat sich gelohnt. Das Paloma-Viertel wird endlich im Sinne seiner ursprünglichen Bestimmung umgesetzt: Mit bezahlbaren Wohnungen sowie etlichen Möglichkeiten und Räumen für kulturelle Nutzungen. Nach langen Verhandlungen und mit der Zusicherung öffentlicher Mittel ist es uns erfolgreich gelungen, ein nachhaltiges Vorhaben mit ausschließlich geförderten SAGA-Wohnungen, mit Gemeinschaftsflächen, einem Hotel sowie einem kompletten Gebäude nur für die Kreativwirtschaft mit Räumen für einen Musikclub und für viele weitere Kreativnutzungen mitten in der Stadt abzusichern – das ist auch ein für Hamburg außergewöhnliches Projekt. Mit den Letters of Intent haben sich jetzt alle Seiten umfassend verpflichtet, damit es zügig losgehen kann.“

Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator, der insbesondere über den Landesbetrieb LIG an den Planungen beteiligt war: „Gemeinsam ist uns ein Durchbruch gelungen, der diese Brache im Herz von St. Pauli bald beseitigt. Für den Kulturteil des Immobilienprojekts werden wir zusätzlich über 5 Millionen Euro aus Haushaltsmitteln bereitstellen, um Teile der Räume so herrichten zu können, dass ein Live-Musik-Club dort wieder ein Zuhause finden kann – genau so wie wir es versprochen haben. Gemeinsam mit unserem städtischen Intermediär Kreativ Gesellschaft werden in diesem Projektteil Räume entstehen, die dem Charakter von Szene und Stadtteil gut gerecht werden. Unsere Herausforderung war, die Prämissen der Planung auch in der heutigen Zeit nach dramatischen Baupreissteigerungen, Zinswende und weiteren Herausforderungen bei Bau und Finanzierung Wirklichkeit werden zu lassen. Mit den bewährten Partnern SAGA und Quantum ist uns das gelungen. Mit dem klaren Fokus auf geförderte Wohnungen werden wir auch dem riesigen Bedarf auf St. Pauli gerecht. Eine wirklich soziale Antwort auf die Herausforderungen dieser Zeit und dieses Projekts. Alle sind eingeladen, dieses Projekt nach der Durststrecke und Hängepartie jetzt mit über die Ziellinie zu bringen.“

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Es ist eine gute Nachricht für die Kulturstadt Hamburg, dass hier im Herzen St. Paulis eine ganze Immobilie für die kreativwirtschaftliche Nutzung entstehen soll, inklusive einer Fläche für einen Musikclub. Diese Kreativ-Immobilie soll sich gut in das Umfeld rund um die Reeperbahn einfügen und der Musikwirtschaft mitten auf dem Kiez eine neue dauerhafte Heimat bieten. Dies ist ein gutes Beispiel, wie bereits in der Planungsphase eine dauerhafte kulturelle Nutzung mitgedacht werden kann. Dabei zählt sich einmal mehr aus, dass die Stadt mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft einen etablierten städtischen Player hat, der als Anwalt der Kreativwirtschaft ein solches Projekt dauerhaft zum Erfolg führen kann.“

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Wir freuen uns besonders, diese Vision für St. Pauli nach all den Jahren der Verzögerung wieder aufleben zu lassen und mit einem klaren sozialpolitischen Ziel voranzutreiben. Wir setzen gezielt auf geförderten Wohnraum, der insbesondere Familien zugutekommt, die in St. Pauli dringend nach einer langfristigen Wohnperspektive suchen. Es ist uns ein Anliegen, dass St. Pauli für alle bezahlbar bleibt und gerade Familien hier die Chance auf ein sicheres Zuhause haben.“

Dr. Thomas Krebs, Sprecher des Vorstands SAGA Unternehmensgruppe: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere in innerstädtischen Quartieren wie St. Pauli ist angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in Hamburg sinnvoll und richtig. Wir freuen uns deswegen sehr, in geübter Partnerschaft mit Quantum das leerstehende frühere Esso-Areal am Spielbudenplatz entwickeln zu können.“

Frank Gerhard Schmidt, Vorstandsmitglied von Quantum: „Wir freuen uns auf die erneute spannende Aufgabe, gemeinsam mit der SAGA und der Hamburger Kreativ Gesellschaft einen nachhaltigen, sozialen, kulturellen und lebendigen Ort auf St. Pauli zu schaffen.“

Gordon Gorski, CEO der Bayerische Hausbau Development: „Wir freuen uns sehr, dass für das Paloma-Viertel eine zukunftsfähige Lösung gefunden wurde. Die Zusammenarbeit mit Quantum, der SAGA und der Hamburger Verwaltung war in den letzten Wochen von dem gemeinsamen Wunsch getragen, eine Realisierung des für St. Pauli so wichtigen Projekts zu ermöglichen. Dabei waren wir gerne Partner. Hamburg bleibt für uns ein wichtiger Markt.“