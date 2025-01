Veröffentlicht am 18.01.2025

Hamburg (em) Mit dem akademischen Jahr 2024/2025 wurde an der HSBA die neue Airbus Stiftungsprofessur für Logistics Management eingerichtet. Inhaber der Stiftungsprofessur ist Prof. Dr. Michael Höbig, der sich als Professor für allgemeine Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Supply Chain Management seit vielen Jahren mit Themen wie Prozessmanagement in Einkauf und Beschaffung oder Operations Management & Research auseinandersetzt. Durch die von Airbus finanzierte Stiftungsprofessur soll der Ausbau der Lehre und der Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet ermöglicht werden.

„Die Stiftungsprofessur ist ein entscheidender Schritt, um unsere Expertise im Bereich der Logistik weiter auszubauen”, so Prof. Dr. Tim Goydke, Präsident der HSBA Hamburg School of Business Administration. „Als führendes Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa bietet Airbus unseren Studierenden am Standort Hamburg hervorragende Karrierechancen. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit nun noch weiter intensivieren können.“

Prof. Dr. Michael Höbig ergänzt: „Der Flugzeugbau stellt eine Mischung aus Projekt- und Seriengeschäft dar und gleicht einem gigantischen Puzzle. Die logistische Herausforderung ist damit extrem, die Zusammenarbeit zwischen Airbus und der HSBA soll genau in diesem Spannungsfeld ansetzen und wissenschaftlich basierte Lösungen bieten.”

Die Einrichtung der Stiftungsprofessur zielt darauf ab, das Forschungs- und Entwicklungspotenzial am Logistik-Standort Hamburg um eine wichtige interdisziplinär ausgerichtete Komponente zu ergänzen. Insgesamt soll das Studienangebot deutlich erweitert und die Zahl der dualen Studienplätze erhöht werden. Schwerpunkte setzt die neue Professur auf die Themen Lagerplanung, Beschaffungs- und Materialwirtschaft sowie Logistikautomatisierung.

Nawina Walker, Standortleiterin Airbus Hamburg und Mitglied des Kuratoriums der HSBA: „Gemeinsam mit der HSBA haben wir schon viele hochmotivierte Nachwuchskräfte ausgebildet und sind von der Qualität der Lehre sehr überzeugt. Mit der Stiftungsprofessur können wir gezielt Talente fördern, wichtige anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf den Weg bringen und unser Netzwerk im Bereich Wissenschaft und Forschung ausbauen. Ein wirklich spannendes Projekt, auf das wir uns sehr freuen!“