Veröffentlicht am 18.09.2024

Hamburg (em) Die Ernährungswirtschaft ist der zweitwichtigste Wirtschaftszweig im Norden: rund 2.000 Unternehmen in Hamburg, weitere 2.500 Unternehmen in der Metropolregion sowie rund 123.000 Beschäftigte zählen dazu. Die Branche wird nun in einem neu gegründeten Food-Cluster gebündelt und vernetzt.

Dafür wurde nun die Food Cluster Hamburg GmbH gegründet. Die neue städtische Gesellschaft für die Ernährungswirtschaft wird ein weiteres Wirtschaftscluster aufbauen. Schon heute macht die Branche 5,6 Prozent der gesamten Beschäftigung in der Metropolregion aus. Ziel des Food Cluster Hamburg ist es, Innovationen zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und Region voranzutreiben.

Die Gründung der Food Cluster Hamburg GmbH geht zurück auf einen Beschluss des Senates und entsprechende Beratungen der Hamburgischen Bürgerschaft. Die Unternehmen erhalten im Rahmen des Clusters künftig Förderung und Unterstützung in der Transformation der Lebensmittelbranche. Vorausgegangen war eine Studie zum Aufbau eines Clusters, in der Voraussetzungen, Handlungsfelder und Leitlinien untersucht wurden.

Cluster-Gesellschaft gegründet

Die Gesellschafter der Cluster GmbH sind die Freie und Hansestadt Hamburg (51 Prozent), der Trägerverein foodactive e. V. (44 Prozent) und die Süderelbe AG (5 Prozent). Mit dem Trägerverein foodactive e. V. vertritt das Food Cluster von Anfang an 155 führende Unternehmen der Lebensmittelbranche in Hamburg und der Metropolregion. Foodactive e. V. hat in den letzten zehn Jahren entscheidend zum Netzwerk der Ernährungswirtschaft in Hamburg und der südlichen Metropolregion beigetragen.

Geschäftsführung ernannt

Mit Sascha Taube gewinnt die Food Cluster Hamburg GmbH eine erfahrene und innovative Führungspersönlichkeit aus der Lebensmittelbranche. Der 41-jährige Diplom-Kaufmann hat seinen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen sowie ein Certficate of Advanced Studies im strategischen Management an der Universität St. Gallen (Schweiz) erworben. Herr Taube bringt umfangreiche Expertise im Bereich Innovationsmanagement und strategischer Unternehmensentwicklung mit. In seiner bisherigen Karriere war er unter anderem als Head of Business Acceleration & Innovation in der Konzernstrategie bei der DMK Group tätig.

Die Clustergesellschaft wird die Zusammenarbeit von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und weiteren Akteuren der Foodbranche intensivieren und die Innovationskraft des Standorts Hamburg weiter stärken.