Veröffentlicht am 26.11.2024

Hamburg - Die amsight GmbH hat den 1. Platz beim Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis (GUWP) 2024 belegt und erhält dafür 10.000 Euro Preisgeld. Gegründet als Spin-off des Fraunhofer IAPT hat amsight eine Software für das Qualitäts- und Datenmanagement in der additiven Fertigung (3D-Druck) entwickelt. Diese bildet die gesamte 3D-Druck Prozesskette in einem digitalen Zwilling ab, wodurch Kosten gesenkt, die Produktqualität verbessert und Ausschussraten reduziert werden – besonders relevant in Sektoren wie Luftfahrt und Medizintechnik.

Michael Behrendt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hapag Lloyd AG, hielt die Festrede. Er betonte: "Als Unternehmen, welches schon vor 177 Jahren gegründet wurde, läuft Hapag-Lloyd bei diesem Preis für Gründer sozusagen außer Konkurrenz. Aber ohne Gründer-Geist, ohne innovatives Denken out of the box kommen auch wir nicht weit. Die ständige Suche nach neuen Lösungen ist geradezu essenziell für uns – weshalb wir immer schauen sollten, inwiefern Start-ups uns Ideen liefern und unterstützen können. Der Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis ist dafür eine sehr wichtige Plattform, ein Gütesiegel für junge Unternehmen."

Den Sprung auf Platz 2 – belohnt mit 3.000 Euro Preisgeld – schaffte das Hamburger Modelabel Bridge&Tunnel GmbH. Unter dem Leitgedanken „Together We Design Society“ fertigt es Produkte aus Alttextilien und Materialüberschüssen. Genäht werden die Stücke von Geflüchteten oder anderen gesellschaftlich benachteiligten Menschen. Der 3. Platz und 2.000 Euro gingen an die Buildlinx GmbH. Das Startup baut ein nahtloses, modulares Softwareökosystem „von der Klemme bis zur Cloud“, um CO2-Emissionen und Energiekosten, die beim Betrieb von Nichtwohngebäuden anfallen, massiv zu reduzieren. Ziel ist die hardwareübergreifende Gebäudeautomation der Zukunft.

Wilhelm Alms, Vorsitzender des Kuratoriums des Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreises: "Startups sind die treibende Kraft für Innovation und Wandel – sie wagen neue Wege und entwickeln Lösungen, die unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Durch ihre Ideen und den Mut, gesellschaftliche und technologische Herausforderungen anzupacken, tragen sie maßgeblich dazu bei, die Welt von morgen zu formen. Mit dem Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis möchten wir diesen Pioniergeist, der im Zeichen der Sozialen Marktwirtschaft steht, unterstützen."

Impressionen