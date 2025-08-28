Veröffentlicht am 28.08.2025

Hamburg Airport und das weltweit tätige Hamburger Familienunternehmen Gebr. Heinemann setzen auf Kontinuität: Die Partner haben ihre Kooperation im Bereich Travel Retail vorzeitig um ein weiteres Jahrzehnt verlängert – bis 2037. Die gemeinsame Erfolgsstory begann 1993, als Gebr. Heinemann seinen ersten Duty Free Shop am Hamburger Flughafen eröffnete. Beide Unternehmen verbinden am Standort hanseatische Wurzeln mit der Welt des internationalen Reisens. Gemeinsam richten sie weiter den Blick nach vorn: Passagiere dürfen sich zukünftig auf noch mehr Vielfalt und Innovation im internationalen Travel Retail freuen.

„Unsere Partnerschaft mit Gebr. Heinemann ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und der gemeinsamen Vision, das Reiseerlebnis am Hamburg Airport stetig zu verbessern. Gemeinsam haben wir in den vergangenen 32 Jahren viel erreicht“, freut sich Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. Berit Schmitz, Geschäftsführerin am Hamburg Airport, ergänzt: „Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Mit der Vertragsverlängerung setzen wir den Weg erfolgreich fort und schaffen starke Zukunftsperspektiven – für viele spannende, neue Ideen im Sinne unserer Passagiere.“

Florian Seidel, Chief Sales Officer bei Gebr. Heinemann erklärt anlässlich der Vertragsverlängerung: „Seit mehr als drei Jahrzehnten verbindet uns mit Hamburg Airport eine vertrauensvolle Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit neuen Impulsen weiterzuentwickeln – immer mit dem Anspruch, das Einkaufserlebnis der Reisenden kontinuierlich zu verbessern.“ Tobias Bechinger, Director Sales Western Europe, erklärt: „In den vergangenen Jahren konnten wir am Hamburg Airport gemeinsam mit einem starken Partner wachsen. Jetzt richten wir den Blick in die Zukunft, um die Reisenden mit echten Innovationen und neuen Konzepten zu begeistern.“

Vielfältiges Shop-Angebot am Hamburg Airport

Bereits 1993 eröffnete das Familienunternehmen Gebr. Heinemann zur Inbetriebnahme von Terminal 2 (damals Terminal 4) seinen ersten Duty Free Shop am Hamburg Airport. Zur Eröffnung der Airport Plaza im Dezember 2008 vervierfachte Gebr. Heinemann seine Verkaufsflächen am Hamburger Flughafen und weihte direkt hinter der zentralen Sicherheitskontrolle einen 1.400 Quadratmeter großen Shop ein.

Heute betreibt Gebr. Heinemann am Hamburger Flughafen zwei Heinemann Duty Free und Travel Value Shops mit international bekannten Marken, den Concept-Store „Destination Hamburg“ mit modernen Souvenirs rund um die Hansestadt sowie trendiger Mode, Leckereien und nordischen Geschenkideen. Ergänzt wird das Angebot durch einen Heinemann Accessoires Shop mit Taschen, Lederwaren, Schmuck und Uhren verschiedener namhafter Labels, den „Heinemann Sunglasses“-Store mit einer großen Auswahl hochwertiger Sonnenbrillen sowie die exklusive Montblanc-Boutique. Zusätzlich sorgen regelmäßig wechselnde Pop-up-Stores internationaler Marken – zuletzt von Swarovski – für zusätzliche Shoppingvielfalt.

Gemeinsamer Blick in die Zukunft

Mit der Verlängerung ihrer Partnerschaft setzen Hamburg Airport und Gebr. Heinemann ein starkes Signal für langfristige Verlässlichkeit und nachhaltiges Wachstum am Standort. Das klare Bekenntnis beider Partner zum Standort Hamburg schafft die Basis, das Reiseerlebnis stetig weiterzuentwickeln – mit neuen Marken, innovativen Store-Konzepten und modernen Service-Angeboten.

Foto: Hamburg Airport und Gebr. Heinemann verlängern Partnerschaft um weitere zehn Jahre ©Oliver Sorg