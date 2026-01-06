Veröffentlicht am 06.01.2026

Hamburg. Am 21. Januar 2025 lädt das Hamburger Holzbauforum von 18:30 bis 21:30 Uhr zum zweiten Veranstaltungstermin der Saison 2025/26 in die Freie Akademie der Künste Hamburg ein. „Holzbau als Klemmbaustein XXXL: Im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Flexibilität“ zeigt, warum modulbasiertes Bauen ungebrochen attraktiv ist. Gemeinsam mit Arne Folger (LoWood Management AG), Holger Fröhlich (BAUMGARTEN GmbH) und Matthias Wiehlpütz (timpla by Renggli) diskutiert die Veranstaltung die Möglichkeiten und Grenzen des maximal vorgefertigten Bauens.

Der modulare Holzbau gewinnt an Bedeutung, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch, weil er klare Antworten auf Kosten-, Termin- und Planungsdruck geben kann. Vom Modulbau für urbane Nachverdichtung bis zur Entwicklung vom Sägewerk zum Holzmodulhersteller – Der zweite Termin des Hamburger Holzbauforums 2025/26 präsentiert drei Perspektiven für ein gemeinsames Ziel: effizienten Holzbau mit System.

Am Beispiel einer großmaßstäblichen Hamburger Quartiersnachverdichtung zeigt Arne Folger von LoWood Management AG, wie serielle Aufstockung und Neubau zusammenspielen. Trotz hohem Wiederholungsgrad sind individuell nutzbare Grundrisse möglich.

Holger Fröhlich von BAUMGARTEN GmbH erläutert die Transformation seines Unternehmens von traditionellen Strukturen hin zum modularen Bauen. Er gibt Einblicke in planerische Herausforderungen und erklärt, warum vernetztes Denken und starke Partnerschaften entscheidend für den Erfolg sind.

Matthias Wiehlpütz von timpla by Renggli vergleicht abschließend Modul- und Elementbau aus dem laufenden Tagesgeschäft eines seriellen Holzbaubetriebs. Er zeigt, welche Vorteile beide Systeme bieten, wann Vereinheitlichung sinnvoll ist und ab welchem Punkt individuelle Ausnahmen wieder notwendig werden.

Das 15. Hamburger Holzbauforum umfasst fünf spannende Veranstaltungen in 2025/2026 rund um aktuelle Themen des modernen Holzbaus. Die fünfte Veranstaltung wird als Hybridformat angeboten. Die Abende bieten wie gewohnt Raum für vertiefende Gespräche sowie die Möglichkeit, neue Ansätze, Produktionsweisen und Entscheidungslogiken aus erster Hand kennenzulernen.

Die Veranstaltung im Überblick:

Hamburger Holzbauforum 2025/26 #2: Holzbau als Klemmbaustein XXXL: Im Spannungsfeld zwischen Standardisierung und Flexibilisierung Termin: 21. Januar 2026 von 18:30 bis 21:30 Uhr Ort: Freie Akademie der Künste Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg Einzelticket: 39,00 € inkl. MwSt. Studierendenticket (Einzelveranstaltung): 19,50 € inkl. MwSt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Fortbildungspunkten stehen online auf https://hamburger-holzbauforum.de/hamburger-holzbauforum-2/zur Verfügung.