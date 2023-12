Veröffentlicht am 19.12.2023

HAmburg (em) Am 12. Dezember 2023 hat der Hafenrat des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg e.V. (UVHH) ein neues Präsidium gewählt. Ulfert Cornelius, Geschäftsführer der Evos Hamburg GmbH, wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Gunther Bonz, der nicht wieder kandidiert hatte. Neu ins Präsidium gewählt wurde Michael Blach.

Ulfert Cornelius, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, bedankte sich bei den Hafenratsmitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und bei Gunther Bonz für sein unermüdliches Engagement in über 12 Jahren als UVHH-Präsident. „Der UVHH wird weiterhin ein konstruktiver Gesprächspartner für die Hamburger Politik bleiben“, so Cornelius. „Der Hafen und die Stadt befinden sich in einem permanenten Veränderungsprozess. Die Anforderungen an die Hamburger Hafenwirtschaft im Umgang mit herausfordernden Standortbedingungen, Energiewende und Fachkräftemangel werden uns weiterhin begleiten. Dafür brauchen wir einen starken Verband. Wir als Präsidium stellen uns diesen Aufgaben im Interesse unserer Mitglieder und zum Wohle des Hamburger Hafens und der gesamten Stadt.“

Das 20. Präsidium der Legislaturperiode 2023 bis 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident:

Ulfert Cornelius, Evos Hamburg GmbH

Vizepräsident/-innen:

Michael Blach, EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG

Rainer Fabian, H.D. Cotterell GmbH & Co. KG

Jaana Kleinschmit von Lengefeld, ADM Germany GmbH

Susanne Neiro, K+S Minerals and Agriculture GmbH

Torben Seebold, Hamburger Hafen und Logistik AG

Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied:

Norman Zurke, Unternehmensverband Hafen Hamburg

Der Hafenrat ist das „Parlament“ der im Unternehmensverband Hafen Hamburg zusammengeschlossenen Hafenunternehmen. Er besteht aus bis zu 26 Mitgliedern und wählt alle drei Jahre das Präsidium des Verbandes.