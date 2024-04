Veröffentlicht am 17.04.2024

Hamburg (em) Die Stadt Hamburg fördert gemeinsam mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Hamburger Unternehmen. Für die nächsten drei Jahre stehen hierfür über 12 Millionen Euro zur Verfügung.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: „Wir wollen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, neue Produkt- und Prozessinnovationen voranzubringen. Kooperationen und Vernetzung mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind hierbei besonders hilfreich. Verbundprojekte bieten die Chance, bestehendes Wissen in die Praxis zu transferieren. Neue Technologien, Produkte und Abläufe können konkret erprobt und schließlich erfolgreich in Unternehmen eingeführt werden. Ich freue mich, dass das Förderprogramm PROFI Transfer Plus hierbei weiterhin einen wertvollen Beitrag leisten kann. So entstehen ‚Zukunftstechnologien made in Hamburg‘.“

Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Investitions- und Förderbank: „Viele innovative Projekte der vorangegangenen Förderperiode belegen den Erfolg des Programms PROFI Transfer Plus. Von Life Science, künstlicher Intelligenz bis hin zu Hochleistungslasern war ein breites Spektrum an Themen vertreten. Diese haben zur Stärkung des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Hamburg beigetragen. Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichten des Programms mit neuen Projekten fortzuschreiben.“

Im Programm PROFI Transfer Plus können einzelne Kooperationsprojekte mit einem Zuschuss von bis zu 2 Millionen Euro gefördert werden. Thematisch liegt der Fokus auf den Zukunftsfeldern Gesundheit, Klima und Energie, Mobilität, Materialwissenschaften und neue Materialien sowie Data Science und Digitalisierung. Es sollen insbesondere Forschungs- und Entwicklungskooperationen von mehreren Unternehmen sowie von Unternehmen und Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen unterstützt werden. Kleine und mittlere Unternehmen stehen dabei besonders im Fokus.

Das Förderprogramm PROFI Transfer Plus führt die erfolgreiche Arbeit aus der vergangenen EFRE-Förderperiode fort: Zwischen 2014 und 2020 konnten bereits 20 vielversprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Hamburger Unternehmen und mit diesen kooperierenden Hochschulen und Forschungseinrichtungen gefördert werden, darunter Unternehmen wie Galab, nachtblau, Class 5, oder WPS und Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen, wie Universität Hamburg, TU Hamburg, HAW, DESY oder HITeC.

Mehr Informationen zum Förderprogramm PROFI Transfer Plus finden Sie hier: https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/profi-transfer-plus.