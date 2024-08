Veröffentlicht am 28.08.2024

Hamburg - Rund 7,54 Millionen Übernachtungen zählte Hamburg Tourismus im ersten Halbjahr 2024. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 schnellten die Zahlen damit um 5,1 Prozent nach oben. Verglichen mit dem Halbjahr 2023 (60.000 Übernachtungen weniger) in der Hansestadt und einem Zuwachs von 368.000 Übernachtungen gegenüber 2019, würden die Zahlen auf konstant hohem Niveau bleiben. Bedeutend seien im Tourismus der norddeutschen Metropole vor allem die vielen nationalen Gäste und die Tagestouristen.

4,7 Prozent mehr ausländische Gäste

„Der Zuspruch der Gäste, die zu uns nach Hamburg kommen, ist weiterhin ungebrochen. Die Entwicklung ist stabil und damit sehr erfreulich“, so Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Das liege auch an der konstant bleibenden Nachfrage von Gästen aus Deutschland, die mit 78,2 Prozent nach wie vor am stärksten vertreten seien. Darüber hinaus sei die Nachfrage ausländischer Gäste, vor allem aus Dänemark, Schweiz, Österreich, Großbritannien und den Niederlanden, im ersten Halbjahr 2024 deutlich gestiegen: um 4,7 Prozent. Während der Fußball-EM hätten insbesondere zahlreiche Besucher:innen aus den Niederlanden für 28 Prozent mehr Übernachtungen in der Elbmetropole gesorgt.

Jährlich rund 100 Millionen Tagesgäste in Hamburg

Erheblich am Erfolgsfaktor Tourismus beteiligt seien auch die rund 100 Millionen Tagesgäste, die Hamburg jährlich besuchen und insbesondere für kleinere Betriebe und Bezirke außerhalb der touristischen Hotspots wichtig sind. Mit rund 4,1 Milliarden Euro Bruttoumsatz machen Tagesreisen rund die Hälfte der touristischen Konsumausgaben aus. Etwa 88 Prozent der Tagesausflügler sind freizeitmotiviert, die restlichen 12 Prozent sind Geschäftsreisende.

Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Dass der Tourismus bedeutend für Hamburgs Wirtschaft ist, sei laut Hamburg Tourismus mittlerweile unbestritten. Doch wie beeinflusst dieser die Lebensqualität? In einer Studie des Deutschen Instituts für Tourismusforschung (FH Westküste) und Touristicon sind 92 Prozent der Befragten der Auffassung, dass der Tourismus ein starker Wirtschaftsfaktor für die Stadt ist. Zudem sind 70 Prozent der Einwohner:innen davon überzeugt, dass sich der Tourismus positiv auf Hamburg auswirkt. „Die Studienergebnisse bringen zum Ausdruck, dass der Beitrag des Tourismus weit über die wirtschaftliche Bedeutung hinaus geht und auch spürbar zur Lebensqualität der Hamburger:innen beiträgt“, erklärt Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH.

Auch im zweiten Halbjahr wird Hamburg durch zahlreiche Events weiter zum Besuchermagnet. So dreht sich zum Beispiel beim 2. Open Mouth Hamburg Food Festival alles um das Thema Kulinarik. Im Herbst bringt Stage Entertainment zwei Deutschlandpremieren – „& Julia – das Pop-Musical“ und „The Michael Jackson Musical“ in die Elbmetropole. Darüber hinaus soll im Oktober mit dem Westfield Überseequartier ein XXL-Shoppingcenter in der HafenCity eröffnen. Zudem ist in der Nachbarschaft ein Digital Art Museum in Planung, welches 2025 als „erstes und größtes“ digitales Museum Europas seine Pforten öffnen soll.

Hamburg Tourism