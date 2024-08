Veröffentlicht am 28.08.2024

Hamburg - Zu den größten Herausforderungen unserer Zeit zählen das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele und die Bekämpfung des Klimawandels. Im Herbst 2024 stehen hierzu Lösungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik im Mittelpunkt, wenn über 100.000 internationale Fachexperten und Fachexpertinnen zu den „Big Three of Energy Transition“, den führenden Industriemessen WindEnergy Hamburg, Hydrogen Technology Europe und der maritimen Leitmesse SMM nach Hamburg kommen. Zudem findet erstmals die Hamburg Sustainability Conference statt, zu der hochrangige internationale Gäste erwartet werden.

Gleich vier Anlässe machen Hamburg 2024 zum globalen Forum für die Energiewende und Nachhaltigkeit. Im Oktober ist die Premiere der neuen Hamburg Sustainability Conference (HSC). Ebenfalls im Oktober findet zudem die Wasserstoffmesse Hydrogen Technology Europe erstmals in Hamburg statt. Im September öffnen mit der WindEnergy Hamburg und der maritimen Leitmesse SMM die wichtigsten Branchenveranstaltungen ihre Türen, bei denen die Industrie konkrete Lösungen für die Energiewende vorstellt. Insbesondere die neue Hamburg Sustainability Conference wird ein wegweisendes Format anbieten, das zu konkreten Prozessen und Maßnahmen führen soll. Während also sonst so oft die Fragen und Probleme zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele im Fokus stehen, bietet Hamburg als Gastgeberstadt dem internationalem Fach-Publikum den Rahmen für Antworten und umsetzbare Lösungen.

Die Veranstaltungen in Hamburg im Überblick:

SMM the leading international maritime trade fair (3.-6. September 2024):

Die maritime Wirtschaft befindet sich inmitten der Green Transition. Modernste Technologien machen den Wandel erst möglich. Auf der SMM präsentieren internationale Aussteller die neuesten Produkte und Ideen für die Schifffahrt der Zukunft. Unter dem Leitmotiv „SMM – driving the maritime transition“ stehen auf der 31. SMM die maritime Energiewende und die digitale Transformation besonders im Fokus. Als weltweit führendes Messe- und Konferenzevent der maritimen Wirtschaft wird die SMM 2024 rund 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 120 Ländern zusammenbringen und als einzigartige Plattform für Business, Ideenaustausch und Kooperation dienen.

www.smm-hamburg.de

WindEnergy Hamburg (24.-27. September 2024):

Das Ziel ist klar: Bis 2030 will die EU 425 Gigawatt aus Windenergie gewinnen. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn neue Windparks zügig ans Netz gehen und der Strom bedarfsgerecht verteilt werden kann. Von Anlagen- und Komponentenherstellenden über Projektierer und Betreiber bis zu Wissenschaftlern und Politikern: Die WindEnergy Hamburg versammelt die internationale Windenergiebranche. Alle zwei Jahre trifft sich die Industrie auf dem weltweit führenden Networking-Hub der Windenergie Hamburg. Mehr als 1.500 Unternehmen aus 40 Ländern in zehn Messehallen präsentieren dort bis zu 40.000 Teilnehmenden aus 100 Nationen ihre Innovationen und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Windenergie.

www.windenergyhamburg.de

Hydrogen Technology Europe (23.-24. Oktober 2024)

Wasserstoff, erzeugt aus erneuerbaren Energien, ist das zentrale Element für eine klimaneutrale Industrie. Die Wasserstoffwirtschaft befindet sich dabei in einem rasanten Aufschwung, der enorme Möglichkeiten eröffnet. Die Hydrogen Technology Expo Europe ist die weltweit größte Anbietermesse für die entsprechenden Technologien. Mehr als 300 internationale Referenten und über 15.000 Besucher präsentieren und diskutieren die neuesten Lösungen, um Wasserstoff als sauberen, erneuerbaren Energieträger zu vermarkten. Darüber hinaus bieten mehr als 700 ausstellende Unternehmen einen internationalen Showroom für Lösungen und Innovationen für die klimafreundliche Wasserstoffproduktion, effiziente Speicherung und Verteilung sowie Anwendungen in einer Vielzahl von stationären und mobilen Anwendungen.

www.hydrogen-worldexpo.com

Hamburg Sustainability Conference (HSC) (7.-8. Oktober 2024)

Die neue Hamburg Sustainability Conference (HSC) ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNPD), der Michael Otto Stiftung und der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Hamburger Rathaus planen führende Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Umsetzung gemeinsamer Prozesse zur Erreichung der UN- Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Developement Goals - SDG). Im Mittelpunkt stehen die Konzeption politischer Rahmenbedingungen für gemeinsames Handeln und die Ko-Kreation von Durchbrüchen zur Erreichung der SDG bis 2030. Im internationalen Konferenzkalender bietet sich die Konferenz als Plattform für Initiativen an, die neue Partner gewinnen wollen, um in starken Allianzen schnell und wirksam ans Ziel zu kommen.

www.sustainability-conference.org

Hamburg als Treiber für Nachhaltigkeit und Energiewende

Es ist kein Zufall, dass Hamburg im Herbst 2024 mit einer Vielzahl an Veranstaltungen in kurzer Abfolge zum Forum für die Umsetzung der globalen Energiewende wird, wenn insgesamt rund 100.000 Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft in die norddeutsche Metropole kommen, um mit Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Erreichung der Ziele beizutragen.

Mit dem KlimaCampus Hamburg betreiben Universitäten und Forschungseinrichtungen Spitzenforschung zu Klima, Klimawandel und Klimafolgen. Die umliegende Metropolregion Hamburg ist eine der Wiegen unserer heutigen Windkraftindustrie mit zahlreichen Firmensitzen von internationalen Playern. Der Standort hat sich in den letzten Jahren zur Modellregion für die Energiesysteme der Zukunft entwickelt und ist gerade auf dem Weg Nordeuropas Hub für grünen Wasserstoff zu werden. Bereits im Jahr 2011 wurde Hamburg von der EU als eine der ersten Europäischen Umwelthauptstädte ausgezeichnet, weil Hamburg sich mit einem der wichtigsten Containerhäfen der Nordrange und als pulsierender Logistik- und Industriestandort bereits ehrgeizige Klimaziele gesteckt hat. Gleichzeitig ist Deutschlands zweitgrößte Stadt nicht nur führend bei der Wirtschaftskraft, sondern bietet auch eine sehr hohe Lebensqualität und einen Ort für neue Ideen.

Hamburg ist insbesondere Testfeld für innovative Lösungen in den Bereichen Mobilität und Energie. Als einer der stärksten Startup-Standorte Europas fördert die Stadt erfolgreich GreenTech Startups. Mit 1KOMMA5° kommt eines der jüngsten Deutschen Unicorns aus Hamburg, das aktuell international expandiert, um die Energiewende voranzubringen. Seit 2023 bekräftig Hamburg mit einem eigenen digitalen SDG-Dashboard, dass die Stadt Verantwortung übernimmt, um selbst die UN-Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Anhand von 107 Indikatoren werden die Fortschritte bei der Zielerreichung der Sustainable Development Goals transparent macht.

So ist Hamburg viel mehr als die Bühne für diese einflussreichen Branchenveranstaltungen, sondern auch ein Schaufenster für wegweisende Ansätze, wie Metropolen auf globale Herausforderungen reagieren können. Aufgrund der hohen internationalen Vernetzung sind die Beteiligten im stetigen Austausch mit anderen Städten und Regionen dieser Welt, um voneinander zu lernen. Denn viele der wichtigsten Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele werden dort entwickelt und umgesetzt, wo die Menschen leben – in den Metropolen dieser Welt.