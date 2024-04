Veröffentlicht am 17.04.2024

Hamburg, 17. April 2024 – Bereits zum 13. Mal nehmen Ausbildungsbetriebe aus dem Handwerk und junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, am Azubi-Speed-Dating der Handwerkskammer Hamburg teil: Mehrere aufeinanderfolgende Kurzgespräche à sieben Minuten Länge ermöglichen eine Vielzahl von Kontakten in kürzester Zeit.

Es werden bereits direkt vor Ort Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2024 angeboten und teils auch schon konkrete Ausbildungsverträge in Aussicht gestellt. Ausbildungsplatzsuchende können sich unter www.hwk-hamburg.de/asd informieren und anmelden. Direkt zum Anmeldeformular geht es hier.

Beim diesjährigen Azubi-Speed-Dating beteiligen sich 22 Betriebe mit Lehrstellen in 29 Handwerksberufen. Zurzeit bietet das Hamburger Handwerk für 2024 rund 1.100 Ausbildungsplätze an. Und für 2025 gibt es auch schon fast 100 Angebote.

Der Umschlagplatz für Lehrstellen im Handwerk ist mittlerweile eine feste Institution. Betriebe, die das Format einmal kennengelernt haben, kommen gern wieder. So wie der Hamburger Betrieb für Heizungs- und Klimatechnik Lengemann & Eggers. Jonas Höft, Leiter der Bauabteilung bei Lengemann & Eggers, meint: „Ich kann die Veranstaltung nur empfehlen, da man in kurzer Zeit viele Jugendliche kennenlernt. Und für uns hat es sich besonders gelohnt, denn wir haben darüber schon drei Auszubildende gefunden – einer von ihnen hat gerade ausgelernt und arbeitet nun als Geselle bei uns. Wir sind natürlich auch in diesem Jahr dabei und freuen uns schon auf die Veranstaltung.“

Mittwoch, 24. April 2024 von 14 bis 17 Uhr

Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg