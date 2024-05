Veröffentlicht am 26.04.2024

Hamburg (em) Das junge Unternehmen Participayed konnte den Pitch-Wettbewerb "Startup-Champs goes Fintech" für sich entscheiden. Das Hamburger Startup Participayed ist der Gewinner der Startup-Champs 2024. Die Veranstaltung war Teil des Fintech Festivals FIBE Berlin, das erstmalig im Berliner CityCube stattfand. Eine hochkarätig besetzte Investor*innenjury wählte aus je drei Unternehmen aus den führenden deutschen Startup-Hochburgen Berlin, München, Hamburg und Köln vier Regional- und einen Gesamtsieger.

Hamburg war dabei mit den Startups Finstep, Participayed und intuitive.ai vertreten. Alle drei Unternehmen überzeugten mit spannenden Pitches. Den Städtesieg sicherte sich schließlich Participayed – und vertritt Hamburg nun unter anderem auf der internationalen Startup-Konferenz Slush im November 2024 in Helsinki.

Weitere regionale Startup-Champs sind Tilta (Berlin), Xaver (Köln) und Sub Capitals aus München. Den Sonderpreis der Sparkassen erhielt Finstep aus Hamburg.

Pitch-Wettbewerb erhöht Sichtbarkeit dynamischer Jungunternehmen

Die Startup-Champs wurden dieses Jahr bereits zum fünften Mal gekürt. Der Wettbewerb ist aus der engen Zusammenarbeit von Berlin Partner, KölnBusiness, Hamburg Invest und Munich Startup/WERK1 heraus entstanden und dient der Vernetzung der jeweiligen Ökosysteme in den deutschen Startup-Hotspots Berlin, Köln, Hamburg und München. Die dort ansässigen rund 9.000 Startups kommen insgesamt auf ein Investitionsvolumen von fast acht Milliarden Euro. Gemeinsam mit weiteren Startups aus ganz Deutschland haben sie sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Wirtschafts- und Innovationsfaktor entwickelt, der national sowie international zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Pitch-Wettbewerb trägt dazu bei, die Sichtbarkeit der dynamischen Jungunternehmen zu erhöhen und ist damit ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung des Gründungsstandortes Deutschlands.

Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautete "Fintech" und wurde thematisch weit gefasst. So konnten all jene Startups teilnehmen, die Technologien und Finanzen miteinander verbinden und der eigenen Zielgruppe damit einen innovativen Mehrwert bieten. Zum Kreis der zwölf Finalistinnen und Finalisten zählten auch die Hamburger Startups Finstep, Participayed und intuitive.ai. Finstep ist die App für lebensnahe Finanztipps für Jugendliche und Kinder. Participayed entwickelt das erste digitale Zahlungsmittel für Menschen in Betreuung. Intuitive.ai baut Software, die Organisationen ermöglicht, ihre Daten, ihre Entscheidungen und ihre Abläufe in einer Plattform zu integrieren.

Als Hamburger Regionalsieger darf sich Participayed nun unter anderem über ein Ticket zur internationalen Startup-Konferenz Slush am 20. und 21. November in Helsinki und den Regionalpreis der Hamburger Sparkasse freuen. Die Hamburger Sparkasse lädt den Regionalsieger zur Gala des "Hamburger Gründerpreis 2024" ein.