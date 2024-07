Veröffentlicht am 12.07.2024

Hamburg (em) Die Stimmung in der Wirtschaft der Metropolregion Hamburg hat sich im Vergleich zum Herbst etwas aufgehellt. Die Unternehmen schätzen ihre Geschäftslage weiterhin negativ ein. Die Exportaussichten werden positiv bewertet.

Branchenübergreifend bewertet gut die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als befriedigend, 26 Prozent als schlecht und 22 Prozent als gut. Die Einschätzung der Lage in den kommenden zwölf Monaten geht von einer etwa gleichbleibenden Situation aus. Die Geschäftserwartungen sind damit weiter pessimistisch, aber weniger ungünstig als im Herbst 2023

Zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit einer gleichbleibenden Beschäftigtenzahl. Von einer Reduzierung in den kommenden zwölf Monaten gehen 18 Prozent aus, während 14 Prozent der Unternehmen eine Aufstockung planen. Weiterhin abnehmend zeigt sich auch die Ausgabenplanung für Investitionen im Inland. Knapp 32 Prozent gehen von geringeren Investitionen aus. Vier von zehn der Unternehmen planen gleichbleibende Ausgaben.

Die Erwartungen an die Exportaussichten haben sich leicht verbessert. Während die Hälfte der Unternehmen von gleichbleibenden Exporten ausgehen, rechnen knapp 26 Prozent mit einer Erhöhung.

Insgesamt zeigt sich die Handwerkskonjunktur im Frühjahr 2024 schwächer als in der Vorjahresumfrage. 42 Prozent der befragten Betriebe bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut, vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei der Hälfte. Während 20 Prozent der befragten Handwerksbetriebe mit einer besseren Geschäftslage in den kommenden Monaten rechnen, geht ein annähernd gleich hoher Anteil von einer Verschlechterung aus.

Entsprechend beurteilt Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, die Befragung: „Die von uns befragten Handwerksbetriebe melden deutliche Umsatzeinbußen und sinkende Auftragsbestände, wenngleich wir in den ersten Monaten des Jahres in wichtigen Gewerken eine zumindest vorsichtige Erholung auf verhaltenem Niveau beobachten konnten. Insbesondere die Krise in der Bauwirtschaft dauert leider an. Dem Handwerk der Metropolregion Hamburg fehlen weiterhin die dringend erforderlichen Wachstumsimpulse.“

Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern der Metropolregion Hamburg befragen regelmäßig ihre Mitgliedsunternehmen nach ihrer aktuellen Geschäftslage und bitten um eine Einschätzung für die kommenden Monate. Daraus ermitteln sie das Geschäftsklima. Die Daten dieser Konjunkturumfrage wurden im Frühjahr 2024 bei 1.520 Unternehmen und 1.186 Handwerksbetrieben erhoben.

Das vollständige Konjunkturbarometer: www.metropolregion.hamburg.de/konjunkturbarometer