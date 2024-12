Veröffentlicht am 04.12.2024

Hanburg (em) Tino Ventz ist Hamburgs bester Azubi 2024. Der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung hat bei der Lufthansa Technik Logistik Services GmbH gelernt und mit 100 Punkten das bestmögliche Ergebnis erzielt. Neben Tino Ventz ehrten Vizepräses Sascha Schneider und Schulsenatorin Ksenija Bekeris weitere 64 Ausbildungsbeste und ihre Betriebe feierlich in den Börsensälen der Handelskammer Hamburg. Auch die Betriebe, bei denen die Jugendlichen gelernt haben, erhielten Auszeichnungen. Erstmals wurden in diesem Jahr auch die besten Absolventen der Höheren Berufsbildung, also der Fachwirte-, Meister- oder Betriebswirte-Abschlüsse geehrt. Diese Abschlüsse sind gleichwertig mit akademischen Bachelor- und Masterabschlüssen.

Sascha Schneider, Vizepräses der Handelskammer Hamburg: „Bis 2040 fehlen der Hamburger Wirtschaft fast 200.000 Fachkräfte. Dazu zählen vor allem Personen mit Berufsabschluss. Die duale Ausbildung und die Höhere Berufsbildung sind ein wichtiger Hebel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, den wir als Wirtschaft selbst in der Hand haben. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass wir heute nicht nur die besten Absolventen ehren, sondern auch die Ausbildungsbetriebe und die Beruflichen Schulen, die damit einen sehr wichtigen Beitrag für unserer Wirtschaftsstandort leisten.

Ksenija Bekeris, Senatorin für Schule und Berufsbildung: „Deutschland und auch Hamburg steht ein großer Fachkräftemängel bevor. Senat und die Partner der beruflichen Bildung sind aufgefordert alles dafür zu tun, damit Ausbildungsplätze angeboten und besetzt werden, Jugendlichen auf dem Weg in einen Beruf effektiv begleitet werden. Die „Besten“ ihres jeweiligen Berufes sind dabei Vorbilder und damit gute Werbeträger:innen für die nachwachsenden Generationen. Ich gratuliere herzlich zu den heutigen Auszeichnungen.“

Foto: © Handelskammer Hamburg Kati Jurischka