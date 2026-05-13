Veröffentlicht am 13.05.2026

Im Erwachsenenalter einen Berufsabschluss nachholen und zu einer gefragten Fachkraft werden? Das geht über die sogenannte Teilqualifizierung (TQ) mit IHK-Abschlussprüfung. In Hamburg ist das aktuell zum Bespiel für Fachlageristen möglich. Drei Absolventen haben kürzlich ihre Qualifizierung erfolgreich durchlaufen.

Für die Absolventen bedeutet die neue berufliche Perspektive, mehr Verantwortung im Arbeitsalltag und konkrete Entwicklungsmöglichkeiten – so wie im Logistikzentrum von Gebr. Heinemann in Hamburg Allermöhe.

Max Heinemann, CEO Gebr. Heinemann: "TQ-Teilnehmer Finn Aue hat als Hilfsarbeiter bei uns angefangen und ist mittlerweile ein wichtiger Teil des Teams. Wir haben ihm gerne ermöglicht, den Berufsabschluss nachzuholen. Besonders freuen wir uns, dass Finn in diesem Sommer 2026 seinen Ausbilderschein machen will und damit andere bei ihrem Weg zum Berufsabschluss unterstützt. Das ist für uns als Unternehmen und für den Standort ein Gewinn."

Bis 2040 werden der Hamburger Wirtschaft 173.000 Fachkräfte fehlen, wenn nicht entschieden gegenangesteuert wird. Ein Großteil davon Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Armin Grams, Geschäftsführer Fachkräfte und ‚Lebenslanges Lernen‘ der Handelskammer Hamburg: "Viele Erwachsene ohne Berufsabschluss haben die Möglichkeit, die Inhalte von Ausbildungsberufen über TQ-Module zu erlernen und sich zertifizieren zu lassen. Dies kann am Ende zu einem vollwertigen Berufsabschluss führen – und Hamburg kann genau jene Branchen stärken, die für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts entscheidend sind. Wichtig hierbei: Die Teilqualifizierung ist nicht der "billige Weg" vorbei an der dualen Berufsausbildung, sondern eine Möglichkeit für Ungelernte, den Berufsabschluss auch in höherem Alter nachzuholen."

Wie läuft die Teilqualifizierung der Handelskammer Hamburg?

Teilqualifikationen sind standardisierte Ausbildungsmodule, mit denen Erwachsene über 25 Jahren Schritt für Schritt zu einem anerkannten Berufsabschluss geführt werden. Die Module kombinieren praxisnahe Lernphasen bei einem Bildungsträger und im Betrieb mit IHK-Kompetenzfeststellungen. Jede erfolgreich absolvierte TQ wird mit einem Zertifikat bestätigt – wer alle Module eines Berufs durchläuft, kann im Anschluss zur regulären IHK-Abschlussprüfung antreten.

Die Handelskammer Hamburg arbeitet dabei eng mit der Agentur für Arbeit und ausgewählten Bildungsträgern zusammen, im Fall der Fachlageristen mit dem Grone Bildungszentrum. Die Kosten der Qualifizierung werden für Beschäftigte und Arbeitssuchende durch die Agentur für Arbeit übernommen. In Hamburg wurden Teilqualifizierungen bereits in den Berufen Fachlagerist/-in, Florist/-in sowie Maschinen und Anlagenführer/-in erfolgreich durchgeführt. Grundsätzlich sind sie in allen Ausbildungsberufen möglich. Die Handelskammer unterstützt Betriebe dabei von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur Kompetenzfeststellung.