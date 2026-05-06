Veröffentlicht am 06.05.2026

Hamburg. Am 17. Juni 2026 lädt das Hamburger Holzbauforum von 18:30 bis 21:30 Uhr zum fünften und letzten Termin der Saison 2025/26 ein. Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Veranstalterin wird der Abend als hybrides Sonderformat angeboten: Die Teilnehmenden können online oder in den Räumlichkeiten der Freien Akademie der Künste Hamburg dabei sein. Unter dem Titel „Holzbau in der Weiterentwicklung: Next Learnings“ diskutieren Expert:innen aus Planung und Praxis, welche Erfahrungen und Erkenntnisse der mehrgeschossige Holzbau in den letzten Jahren hervorgebracht hat und welche Herausforderungen weiterhin bestehen. Die Veranstaltung ist Teil des 11. Hamburger Architektur Sommers.

Der mehrgeschossige Holzbau ist das Ergebnis fachgerechter Planung, präziser Vorfertigung und einer sorgfältig koordinierten Umsetzung auf der Baustelle. Dabei treten immer wieder neue sowie bekannte, jedoch häufig unterschätzte Herausforderungen auf. „Kommunikation wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor, wenn wir systematisch aus Erfahrungen und konkreten Problemlösungen der Praxis lernen“, unterstreicht die Veranstalterin.

Der fünfte Termin des Hamburger Holzbauforums widmet sich aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen im mehrgeschossigen Holzbau.

Moritz Michelis (DERIX Group) gibt unter dem Titel „Holzbau in Bewegung“ Einblicke in die Praxis.

Anders Übelhack (ZÜBLIN Timber) stellt anhand von vier realisierten und geplanten Holzhochhäusern aus den Jahren 2019 bis 2026 zentrale Erkenntnisse zu Planung, Ausführung und Skalierung vor.

Ergänzend beleuchtet Manfred Wiescholek (Spengler Wiescholek Architektur // Stadtplanung PartGmbB) die architektonischen und städtebaulichen Anforderungen am Beispiel eines Holzhochhauses und ordnet dessen Bedeutung im Kontext aktueller Bauaufgaben ein.

Die Moderation der Veranstaltung übernehmen wie immer Henning Klattenhoff (Tragwerksplaner) und Jan Gerbitz (ZEBAU GmbH).

Die Veranstaltung im Überblick:

Hamburger Holzbauforum 2025/26 #5: Holzbau in der Weiterentwicklung: Next Learnings Termin: 17. Juni 2026 von 18:30 bis 21:30 Uhr Ort: Hamburg & Online (Der Link wird Ihnen nach Buchung zugesendet) Freie Akademie der Künste Hamburg e.V., Klosterwall 23, 20095 Hamburg Einzelticket: 39,00 € inkl. MwSt. Studierendenticket (Einzelveranstaltung): 19,50 € inkl. MwSt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Fortbildungspunkten stehen online auf https://hamburger-holzbauforum.de/hamburger-holzbauforum-5/ zur Verfügung.