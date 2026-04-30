Veröffentlicht am 30.04.2026

Hamburg. Die aktuelle Ausgabe 2026 des jährlich erscheinenden „Immobilienmarktberichtes Hamburg“ steht ab sofort kostenfrei digital zum Download zur Verfügung. Der Immobilienmarktbericht gibt einen umfassenden Überblick über die Entwicklungen des Hamburger Immobilienmarktes im letzten Kalenderjahr.

Käufer und Verkäufer von Immobilien benötigen zur Einschätzung des Wertes eine neutrale Informationsgrundlage. Im „Immobilienmarktbericht Hamburg 2026“ werden Umsatz-zahlen sowie Preise von Grundstücken und Immobilien aller Art übersichtlich dargestellt. Weitere wesentliche Informationen und statistisch ermittelte Zusammenhänge ergänzen diese Auswertungen, die sich aus dem Immobilienumsatz im Jahr 2025 ergeben.

Grundlage des Immobilienmarktberichts ist – anders als bei vielen anderen Übersichten, die auf Angebotspreisen beruhen – eine Auswertung der tatsächlich notariell beurkundeten Kaufverträge und Preise. Zusätzliche flächendeckend von Käuferinnen und Käufern abgefragte Einzelinformationen runden das Bild ab und fließen in umfangreiche statistische Untersuchungen sowie in die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ein (Kapitel 7).

Mit dem „Immobilienmarktbericht Hamburg 2026“ kommen der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg und seine Geschäftsstelle dem gesetzlichen Auftrag nach, Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu schaffen.

Als Ergänzung zum einjährigen Bericht bietet nun schon seit über einem Jahr das interaktive „Dashboard Immobilienmarktberichte“ einen zeitgemäßen Zugriff auf insgesamt fünf Berichtsjahre der Kapitel 1-4 des Immobilienmarktberichtes. Der Mehrwert gegenüber dem statischen Bericht besteht darin, dass Daten unterjährig gefiltert und miteinander verglichen werden können oder die Sortierreihenfolge von Tabellen nach Bedarf geändert werden kann. Zum Dashboard gelangt man auch über den im Marktbericht abgedruckten QR-Code.

Der Downloadlink zum über 200 Seiten umfassenden "Immobilienmarktbericht Hamburg 2026“ steht ab 29. April 2026 auf der Internetseite des Gutachterausschusses bereit: Immobilienmarktbericht Hamburg.

Zusätzlich zu dem Immobilienmarktbericht 2026 wurden auch die aktuellen Bodenricht-werte veröffentlicht. Diese sind über BORIS.HH (www.geoportal-hamburg.de/boris/) und über IDA.HH – die ImmobilienwertDatenAuskunft (IDA.HH - Hamburg Service - Serviceportal der Stadt Hamburg) – abrufbar.

Die folgenden gerundeten Zahlen zeigen einige wesentliche Tendenzen aus dem Immobilienmarktbericht 2026:

Preise von Wohnungsbauplätzen und Wohnimmobilien

Die Bodenrichtwerte für Einfamilienhaus-Bauplätze zum Stichtag 1. Januar 2026 weisen im Vergleich zum 1. Januar 2025 eine durchschnittliche Veränderung von -5 Prozent über gesamt Hamburg auf.

Bei den Bodenrichtwerten für Geschosswohnungs-Bauplätze gab es eine durchschnittliche Veränderung über gesamt Hamburg von -4 Prozent.

Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser einschließlich Grundstück waren stabil. Der Median, ein gegenüber Ausreißern robuster mittlerer Wert, lag 2025 bei 565.000 Euro und zeigt einen leichten Anstieg von 1 Prozent an. Wenn der arithmetische Mittelwert betrachtet wird, zeigt die Auswertung einen Rückgang um 6 Prozent an (Kar-tendarstellung der durchschnittlichen Gesamtkaufpreise von Ein- und Zweifamilienhäusern 2025 nach Stadtteilen, S.17).

Bei Eigentumswohnungen blieb der durchschnittliche Quadratmeterpreis ebenfalls stabil und stieg nur leicht gegenüber dem Vorjahr (1 Prozent). Für eine neu gebaute Wohnung in mittlerer Lage mit Fahrstuhl und Einbauküche wurden rund 8.400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bezahlt. (Kartendarstellung der durchschnittlichen Kaufpreise pro m² Wohnfläche von Eigentumswohnungen 2025 nach Stadtteilen, S.41).

Die Preise von Mehrfamilienhäusern betrugen im Jahresmittel rund 3.300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das entspricht einem Preisanstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg ist beeinflusst durch eine relativ hohe Anzahl an Verkäufen in bevorzugter Lage. Im Mittel wurde das 22,1-fache der Jahresnettokaltmiete bezahlt (5 Prozent Anstieg gegenüber dem Vorjahr).

Preise von Wirtschaftsimmobilien

Bei Büro- und Geschäftshäusern wurde 2025 im Schnitt das 18,1-fache der Jahresnettokaltmiete gezahlt.

Umsatzentwicklung insgesamt

Die Zahl der im Jahr 2025 erfolgten Transaktionen stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf 10.100.

Der Geldumsatz erhöhte sich ebenfalls, er stieg um 5 Prozent auf 9 Milliarden Euro.

Bei den Verkäufen unbebauter Bauflächen wurden 2025 insgesamt 0,8 Millionen Quadratmeter Land und 700 Millionen Euro umgesetzt.

Die Anzahl der Verkäufe auf dem Immobilienmarkt setzt sich zusammen aus Eigentumswohnungen und Teileigentumseinheiten mit 58 Prozent, bebauten Grundstücken mit 34 Prozent, unbebauten Bauflächen mit 6 Prozent, landwirtschaftlichen Flächen mit 1 Prozent und sonstigen Flächen mit 1 Prozent der Verkäufe.



Umsätze von Wohnimmobilien und Wohnungsbauplätzen

2025 wurden in Hamburg 5 Prozent mehr Ein- und Zweifamilienhäuser und 27 Prozent mehr Mehrfamilienhäuser verkauft als im Vorjahr. Die Zahl der verkauften Eigentumswohnungen stieg um 14 Prozent. Im Segment der Neubauwohnungen zog die Anzahl der Verkäufe um 11 Prozent an.

Die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhausbauplätze stieg gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent, die Zahl der Bauplätze für Geschosswohnungsbau stieg um 3 Prozent.

Umsätze von Wirtschaftsimmobilien und Bauplätzen für Wirtschaftsimmobilien

Im Segment der Büro- und Geschäftshäuser ging die Anzahl der Verkäufe 2025 um 13 Prozent nach oben, der Geldumsatz sank dagegen um 7 Prozent. Die Anzahl der Verkäufe von Produktions- und Logistikgebäuden stieg um 29 Prozent, der Geldumsatz ging um 73 Prozent nach unten.

Bei den Büro- und Geschäftshaus-Bauplätzen sank die Zahl der verkauften Grundstücke im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent, bei den unbebauten Produktions- und Logistikgrundstücken sank sie um 71 Prozent.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Hamburg ist angesiedelt im Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung. Weitere Informationen zum Gutachterausschuss erhalten Sie unter: E-Mail: gutachterausschuss@gv.hamburg.de, Internet: www.gutachterausschuss.hamburg.de, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg.