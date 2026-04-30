Veröffentlicht am 30.04.2026

In der Speicherstadt ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur behutsamen Weiterentwicklung des Quartiers erreicht: Am Mittwoch feierte HHLA Immobilien das Richtfest für den Speicherblock V. Mit rund 12.200 Quadratmetern Mietfläche ist es vom Umfang her das bislang größte Refurbishment-Projekt des Unternehmens im UNESCO‑Welterbe.

Der über 100 Jahre alte Block liegt an prominenter Stelle entlang der historischen Domachse – mit Blick Richtung HafenCity auf der einen und zur Hamburger Altstadt auf der anderen Seite. Die Lage verbindet nicht nur zwei zentrale Stadträume, sondern steht zugleich sinnbildlich für die Aufgabe, historisches Erbe und zeitgemäße Nutzung in Einklang zu bringen.

Im Zuge der Sanierung wird die denkmalgeschützte Bausubstanz des ehemaligen Speicherblocks umfassend instandgesetzt und weiterentwickelt. Ergänzt wird sie durch moderne technische Standards, unter anderem durch integrierte Heiz- und Kühldecken. So entsteht ein Gebäude, das den Anforderungen heutiger Arbeitswelten gerecht wird, und zugleich seine architektonische und stadtgeschichtliche Identität bewahrt.

„Ein Richtfest ist immer ein sichtbarer Moment des Fortschritts“, sagt Alexander Kirchmann, Projektleiter bei der HHLA Immobilien. „Gerade bei einem Gebäude wie Block V geht es darum, mit Respekt vor der Substanz zu arbeiten und gleichzeitig Lösungen zu finden, die das Haus für die kommenden Jahrzehnte nutzbar machen.“

Die Nachfrage nach diesen charakteristischen Flächen ist bereits deutlich zu spüren eine hohe Vorvermietungsquote zeichnet sich jetzt bereits ab. Die Fertigstellung des Projekts ist für das erste Quartal 2028 vorgesehen. Damit ist Block V Teil einer Reihe von Sanierungsmaßnahmen, mit denen die Speicherstadt schrittweise an aktuelle wirtschaftliche und technische Anforderungen angepasst wird.

Aus Sicht von HHLA Immobilien spielt der Erhalt und die Weiterverwendung bestehender Gebäude eine zentrale Rolle – auch mit Blick auf Klimaschutz und Ressourcenschonung. „Der Umgang mit historischer Bausubstanz ist immer auch eine ökologische Frage“, betont Rainer Schluff, Technischer Geschäftsführer der HHLA Immobilien. „Jede Sanierung, die bestehende Strukturen erhält und weiterentwickelt, spart graue Energie und vermeidet zusätzliche Emissionen.“

Seit rund 140 Jahren ist die Speicherstadt ein Ort des Wandels und der Arbeit. Mit Projekten wie Block V wird diese Geschichte fortgeschrieben - als lebendiges Gewerbequartier, das seine historische Bedeutung bewahrt und zugleich Raum für zeitgemäße Nutzung schafft.