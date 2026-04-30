Veröffentlicht am 30.04.2026

Hamburg. In enger Abstimmung mit der Stadtentwicklungs-, Finanz- und Kulturbehörde sowie dem Bezirksamt Hamburg-Mitte realisieren SAGA und Quantum das Bauvorhaben mit einem klaren Fokus auf soziale Nachhaltigkeit sowie kulturelle Nutzung. 100 Prozent der entstehenden Wohnungen werden als öffentlich geförderter Wohnraum umgesetzt. Ergänzend entstehen Flächen für die Kreativwirtschaft sowie ein Hotel.

Insgesamt werden 169 Wohnungen in drei Förderwegen errichtet. Die Wohngebäude entstehen mit sechs beziehungsweise acht Geschossen. Darüber hinaus sind eine Kita sowie sieben Gewerbeeinheiten mit rund 1.300 Quadratmetern Nutzfläche vorgesehen. Zum Spielbudenplatz hin realisiert Quantum ein Hotelgebäude sowie eine Immobilie für kulturelle Nutzungen. In dem Kreativgebäude entstehen auf sieben Etagen Flächen für die Kreativwirtschaft; zusätzlich wird im Erd- und Untergeschoss Raum für einen Livemusik-Club geschaffen. Die Flächen für stadtteilspezifische Club- und Kulturnutzungen werden von der Hamburg Kreativ Gesellschaft betrieben.

Mit dem Baustart wird die langjährige Entwicklung des Standorts in eine konkrete Umsetzungsphase überführt.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „100 Prozent sozialer Wohnraum in dieser Lage in verschiedenen Förderwegen ist ein starkes Signal: Mit rund 170 öffentlich geförderten Wohnungen, auch für vordringlich Wohnungssuchende, bleibt St. Pauli ein Stadtteil für alle. Mit einem breiten Wohnungsangebot von Ein- bis Fünfpersonenhaushalten wird gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen – von Familien- bis hin zu Singlehaushalten, für die insbesondere kleinere Wohnungen auf dem Hamburger Wohnungsmarkt knapp sind. Damit setzen wir ein klares Zeichen gegen Verdrängung. Aus der jahrelangen Baulücke wird jetzt wieder ein vielfältig genutzter Stadtraum: Die ‚Kiezkante‘ bringt bezahlbaren Wohnraum, kreative Nutzungen und Leben an den Spielbudenplatz – verbunden mit dauerhaft gesicherten Kulturflächen sowie Angeboten wie einer Kita, Gewerbe und Gastronomie.“

Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator: „Nach der langen Zeit des Stillstands wird aus der Brache im Herzen von St. Pauli nun endlich wieder ein lebendiger Ort – so, wie wir es in der gemeinsamen Absichtserklärung Ende 2024 mit allen Partnern auch vereinbart hatten. Mit dem Mix aus gefördertem Wohnungsbau, Kreativnutzungen, Kultur und Hotel entsteht hier ein ebenso starkes wie spannendes Gesamtpaket, das sich hervorragend in den Stadtteil einfügen wird.“

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien: „Musik, Kultur und Kreativwirtschaft gehören zur DNA der Reeperbahn und St. Paulis. Es ist gut, dass dies nun mit Unterstützung der Hamburg Kreativ Gesellschaft auch fester Bestandteil der neu entstehenden Kiezkante wird. Unser Ziel ist es, dass hier ein neues Quartier entsteht, in dem auch Kultur und Kreativwirtschaft ein dauerhaftes Zuhause bekommen.“

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Die markanten Esso-Häuser sind längst Geschichte, nun entsteht hier endlich ein neues Stück St. Pauli. Viele Bausteine aus dem Beteiligungsprozess konnten übernommen werden, einige leider auch nicht, am Ende entstehen hier aber vor allem auch 169 bezahlbare Wohnungen, die sich der Stadtteil schon lange wünscht. Dass es in dieser schwierigen baukonjunkturellen Lage gelungen ist, dieses Projekt überhaupt noch in die Umsetzung zu bringen, ist ein großer Erfolg, für den ich allen Beteiligten dankbar bin.“

Frank Gerhard Schmidt, Vorstandsmitglied von Quantum: „Wir freuen uns, dass es nun richtig losgeht – unter neuem Namen und mit einem Konzept, das zum Kiez passt. Gemeinsam mit allen Beteiligten werden wir einen lebendigen Ort schaffen, der Kultur, Wohnen und Gastronomie vereint.“

Dr. Thomas Krebs, Sprecher des Vorstands SAGA Unternehmensgruppe: „Die SAGA ist der soziale Quartiersentwickler in Hamburg. Neben dem Neubau von bezahlbaren Wohnungen kaufen wir derzeit insbesondere auch Grundstücke und Projektentwicklungen von gesamtstädtischer Bedeutung, die krisenbedingt nicht in eine Umsetzung gekommen sind. Das Projekt Kiezkante ist neben dem Holsten Areal ein prominentes Beispiel für dieses Engagement, das wir in bewährter Partnerschaft mit Quantum realisieren. Besonders freue ich mich, dass wir hier auf dem Kiez 169 dringend benötigte öffentlich geförderte Wohnungen bauen können.“

Das Areal der ehemaligen „Esso-Häuser“ steht seit vielen Jahren im Fokus der Stadtentwicklung. Nach dem Erwerb des Grundstücks im Jahr 2009 durch die Bayerische Hausbau wurden unter Beteiligung der Öffentlichkeit Planungen für eine Neubebauung als „Paloma-Viertel“ entwickelt. Öffentliche Veranstaltungen und Beteiligungsformate ermöglichten es Anwohnerinnen und Anwohnern, ihre Perspektiven in den Planungsprozess einzubringen. Eine bauliche Umsetzung erfolgte in den folgenden Jahren jedoch nicht. Im Jahr 2024 wurde das Grundstück an die SAGA Unternehmensgruppe und die Quantum Immobilien AG veräußert, die das Projekt nun gemeinsam weiterentwickeln und realisieren.