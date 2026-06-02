Veröffentlicht am 02.06.2026

Hamburg. Der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) hat zwei bedeutende Grundstücke eines ehemaligen Warenhauses im Herzen von Hamburg-Bergedorf erworben. Ein entsprechender Vertrag wurde am 28. Mai 2026 notariell geschlossen. Es handelt sich um die Flächen „Sachsentor 33-39“ und „Bergedorfer Markt 5-7“ mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 m². Die Grundstücke liegen in unmittelbarer Nähe zueinander und bilden einen zentralen Baustein für die zukünftige Entwicklung der Bergedorfer Innenstadt.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel: „Mit dem Erwerb dieser Schlüsselgrundstücke durch unseren Landesbetrieb LIG setzen wir ein starkes Zeichen für die nachhaltige Entwicklung der Bergedorfer Innenstadt. Nach intensiven Verhandlungen und sorgfältiger Prüfung ist es gelungen, die Flächen für die Stadt zu sichern – und zwar inklusive der bereits fortgeschrittenen Planungen für die Neugestaltung. Damit schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsorientierte Nutzung mit einem attraktiven Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistungen, der Schritt für Schritt in den nächsten Jahren mit städtischen Konzept-Ausschreibungen in die Umsetzung gehen soll. Unser Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben, neue Wohnangebote zu schaffen und die Aufenthaltsqualität für alle Bergedorferinnen und Bergedorfer weiter zu steigern. Das ist eine Investition in die Zukunft des Bezirks und ein wichtiger Beitrag zur Stadtentwicklung in Hamburg.“

Cornelia Schmidt-Hoffmann, Bezirksamtsleiterin Bergedorf: „Das Bezirksamt hat frühzeitig die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung der Innenstadt gestellt und jetzt zahlt sich diese umfangreiche Vorarbeit aus. Mit dem Ankauf der Grundstücke kann die Stadt die Entwicklung nun aktiv steuern und gezielt nach Partnern suchen, die die Schlüsselgrundstücke im Bergedorfer Zentrum zu einer attraktiven und nachhaltigen Nutzung zuführen, um den Stillstand endlich zu beenden. Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, aber schon jetzt mein Dank an alle Beteiligten für diesen jetzt erreichten notwendigen Zwischenschritt. Den weiteren Prozess wird das Bezirksamt auch weiterhin engagiert begleiten und sich dafür einsetzen, dass die neuen Flächen zur Stärkung der Innenstadt und zur Verbesserung des Wohnangebots in Bergedorf beitragen.“

Das Bezirksamt Bergedorf hat in den vergangenen Jahren entscheidende Grundlagen für die Entwicklung des Areals geschaffen. Mit der Initiierung und fachlichen Vorbereitung des Sanierungsgebiets „Zentrum Bergedorf“, der konsequenten Anwendung des Besonderen Städtebaurechts und als zentraler Verhandlungspartner beim Erwerb der Grundstücke hat der Bezirk maßgebliche Impulse für den jetzt erfolgten Ankauf gesetzt. Auch die Bebauungskonzepte wurden vom Bezirksamt aktiv gesteuert. In enger Abstimmung mit der Bezirkspolitik und der Öffentlichkeit entstanden in Werkstattverfahren tragfähige Nutzungskonzepte, um die Innenstadt durch neue Wohnangebote, attraktive Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie hochwertige öffentliche Räume nachhaltig zu stärken und Bergedorf als lebendigen Mittelpunkt weiterzuentwickeln.