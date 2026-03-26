Veröffentlicht am 26.03.2026

Hamburg. Am 04. Juni 2026 lädt das Holzbau-Netzwerk Nord e.V. zur diesjährigen Summerschool ein. Unter dem Titel „Holzbau und Kreislaufwirtschaft – Wie passt das zusammen?“ widmet sich die eintägige Veranstaltung den aktuellen Herausforderungen und Chancen zirkulären Bauens mit Holz. Die Veranstaltung richtet sich an Holzbau-Ingenieur:innen, Planende, Mitarbeitende von Holzbaubetrieben sowie alle am Holzbau interessierten Fachkreise. Das Format bietet spannende Fachvorträge, Raum für belebte Diskussion und Vernetzung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung sind heute zentrale Themen der Bauwende. Dabei entwickeln sich Wiederverwendbarkeit, Rückbaubarkeit und Materialkreisläufe zunehmend zu entscheidenden Bewertungskriterien. „Das Bauen mit Holz hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Der nächste Schritt ist, den Baustoff konsequent zirkulär einzusetzen – dafür braucht es Praxiswissen und Austausch“, erklärt Johannes Welling, Holzbau-Netzwerk Nord e.V.

Die Holzbau Summerschool 2026 beleuchtet, wie sich zirkuläre Prinzipien konkret in Planung und Baupraxis integrieren lassen. Im Rahmen der eintägigen Veranstaltung erwartet die Teilnehmenden Fachvorträge aus Forschung und Praxis, die unterschiedliche Aspekte des zirkulären Holzbaus beleuchten, von der stofflichen Nutzung von Holz über digitale Materialkataster bis hin zur Wiederverwendung von Altholz in neuen Gebäuden. Auch konstruktive Themen wie lösbare Verbindungen und trennbare Holz-Beton-Verbundsysteme werden ebenso behandelt wie Fragen zu Rückbau und Rücknahmeverpflichtungen. Das Programm gliedert sich in drei thematische Sessions:

Session 1: Kreislaufwirtschaft vs. Kaskadennutzung mit Dr. Jan Lüdtke, Thünen-Institut für Holzforschung; Christian Blanke, Madaster Germany GmbH

Session 2: RRR rethink, reuse, recycle mit Lukas Gieseking, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. und Jan Grobe, Technische Universität Braunschweig; Prof. Timo Claus, Hafen-City Universität Hamburg

Session 3: Aus der Praxis mit Dr. Jan Wenker, Brüninghoff GmbH & Co. KG; Moritz Michelis, W. u. J. Derix GmbH & Co. KG

Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Abschlussdiskussion zum Spannungsfeld zwischen Kostenoptimierung und Nachhaltigkeitsbewertung im Holzbau sowie ein anschließendes Get-together, das Raum für fachlichen Austausch und Vernetzung bietet.

Eine Anmeldung ist bis zum 01. Juni 2026 möglich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.

Frühbucher: 100 € inkl. Mwst. (buchbar bis 31.03.2026)

Vollzahler: 120 € inkl. Mwst. (buchbar ab 01.04.2026 bis 01.06.2026)

Vergünstigtes Ticket für Mitglieder des Holzbau-Netzwerk Nord e.V.: 60 € inkl. Mwst.

Vergünstigtes Ticket für Mitarbeiter:innen des Thünen-Instituts für Holzforschung: 60 € inkl. Mwst.

Studierendenticket: 30 € inkl. Mwst.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den Fortbildungspunkten stehen online auf https://zebau.de/termine/summerschool zur Verfügung.

Summerschool 2026: Holzbau und Kreislaufwirtschaft – Wie passt das zusammen?

Termin: Donnerstag, 04. Juni 2026

Ort: Thünen-Campus, Hauptgebäude (Großer Hörsaal) Leuschnerstraße 91, 21031 Hamburg

Einlass: 9:00 Uhr Start: 9:30 Uhr Ende: ca. 16:40 mit anschließendem „Get-together“ im Foyer

Veranstalter

Die Holzbau Summer School wird vom Holzbau-Netzwerk Nord e.V. in Zusammenarbeit mit dem Thünen-Institut für Holzforschung sowie mit Unterstützung der ZEBAU GmbH ausgerichtet.

Fortbildungsanerkennung

Die Fortbildung wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenlistemit 6 Unterrichtseinheiten (Wohngebäude), 6 Unterrichtseinheiten (Nichtwohngebäude) und 6 Unterrichtseinheiten (Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)) angerechnet. Zudem wird diese Fortbildungsveranstaltungen von der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein anerkannt und grundsätzlich anerkannt nach § 5 Absatz 1 Satz 1 der Fortbildungssatzung der Hamburgischen Architektenkammer.