Veröffentlicht am 12.05.2026

Hamburg. Am 03. Juni 2026 lädt die ZEBAU GmbH von 10.00 bis 12.00 Uhr Fachleute aus Energieversorgung, Planung, Ingenieurswesen, Architektur, Verwaltung und Bauwesen zum kostenfreien Online-Seminar "Innovationen in der Energieversorgung: neue Konzepte am Markt" ein. Die Veranstaltung ist Teil der etablierten Reihe ZukunftswissenBau zu aktuellen baupolitischen Themen und Know-How zum energieeffizienten, klimabewussten Planen und Bauen.

Welche Technologien sind heute bereits skalierbar als Antwort auf steigende Anforderungen an Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit für die Energieversorgung im Gebäudebereich und auf Quartiersebene? Wie lassen sich erneuerbare Energiequellen effizient in bestehende Systeme integrieren? Und welche Rolle spielen bislang wenig genutzte Potenziale wie Abwärme oder Umweltenergie für die zukünftige Wärmeversorgung?

Die Veranstaltung "Innovationen in der Energieversorgung: neue Konzepte am Markt" greift diese Fragestellungen gezielt auf und bietet einen kompakten Überblick über zukunftsweisende Ansätze. Im Fokus stehen unter anderem gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen, die Nutzung von Abwasserwärme sowie großskalige Wärmepumpensysteme zur Erschließung von Umweltwärme, etwa aus Fließgewässern. Anhand konkreter Projekte und technologischer Entwicklungen werden die Potenziale, Rahmenbedingungen und Herausforderungen dieser Ansätze eingeordnet und diskutiert. Die Veranstaltung schafft damit eine fundierte Grundlage für die Bewertung innovativer Versorgungskonzepte im fachlichen Kontext und lädt zum Austausch über deren praktische Umsetzung ein.

Programm:

Adaptive Sun Skins: Organische Photovoltaik , Prof. Dr. Timo Carl, Frankfurt University of Applied Sciences & Prof. Dr. Markus Schein, TH Owl

, Prof. Dr. Timo Carl, Frankfurt University of Applied Sciences & Prof. Dr. Markus Schein, TH Owl Grundlagen der Abwasserwärme & Projektvorstellung: Wohnquartier LÜCK in Köln-Ehrenfeld , Christian v. Drachenfels, UHRIG Energie GmbH & Inge Maltz-Dethlefs, Naturstrom AG

, Christian v. Drachenfels, UHRIG Energie GmbH & Inge Maltz-Dethlefs, Naturstrom AG Europas größte Flusswasser-Wärmepumpe für 50.000 Kölner Haushalte, n. n., Everllence (angefragt)

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist online möglich unter: Innovationen in der Energieversorgung: neue Konzepte am Markt - ZEBAU