Veröffentlicht am 07.05.2026

Als internationale Fachkonferenz mit begleitender Ausstellung adressiert all about ports am 2. und 3. September im CCH – Congress Center Hamburg zentrale Zukunftsthemen der Hafenlogistik – parallel zur maritimen Weltleitmesse SMM. Das Programm steht fest, der Ticketverkauf hat begonnen.

Zwei Tage, drei Stages, ein volles Programm: Die internationale Fachkonferenz all about ports in Hamburg zeigt, wie sich Häfen zunehmend zu Knotenpunkten für Energieversorgung, Sicherheit und globale Lieferketten entwickeln. Das Format findet parallel zur SMM sowie in Verbindung mit der LogiNext, Europas neuem Kongress für digitale Innovationen in der Logistik mit begleitender Ausstellung, statt.

„Mit all about ports schaffen wir erstmals eine Plattform, die die gesamte Wertschöpfung im Hafen zusammenbringt – von Infrastruktur über Technologie bis zu Investitionen“, sagt Claus Ulrich Selbach, Vice President Exhibitions bei der Hamburg Messe und Congress (HMC).

Die Kombination aus Fachkonferenz und Ausstellung bildet zentrale Strukturen und Prozesse im Hafen ganzheitlich ab. Internationale Entscheider kommen zusammen, um Lösungen für resiliente und klimaneutrale Häfen zu entwickeln. Tickets für die Konferenz und Expo sind ab sofort online verfügbar.

„Wir erwarten Verantwortliche aus Hafenbetrieb, Terminalmanagement, Reedereien sowie Unternehmen und Start-ups der Logistik und maritimen Wirtschaft. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Behörden, Verbänden und Wissenschaft werden vor Ort sein“, so Selbach.

Drei Bühnen für zentrale Zukunftsthemen

Das Konferenzprogramm ist praxisnah ausgerichtet und spiegelt die zentralen Transformationsfelder der Hafenwirtschaft wider. Auf drei Bühnen kommen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Technologie zusammen, um zentrale Herausforderungen und Entwicklungen der Branche zu diskutieren.

Der Fokus liegt auf der digitalen Transformation der Hafenwelt – von smarten Technologien über Cyber Security bis hin zu resilienten Lieferketten. Ebenso im Mittelpunkt stehen nachhaltige Hafenkonzepte, darunter Green Corridors, alternative Kraftstoffe und die Rolle von Häfen in der Energiewende. Ergänzt wird dies durch wirtschaftliche und geopolitische Perspektiven, etwa zu Investoren, regulatorischen Rahmenbedingungen und globalen Wettbewerbsdynamiken.

Keynotes, Panels und Workshops liefern konkrete Einblicke und praxisnahe Lösungsansätze.

Programm-Highlights und erste Speaker

Nach der Eröffnung erwarten die Teilnehmenden zahlreiche Programmhöhepunkte. Ein Beispiel ist Wolfgang Lehmacher, ehemaliger Head of Supply Chain beim World Economic Forum. Er spricht über digitale Resilienz in globalen Lieferketten und diskutiert anschließend die „Triple Transformation“ aus Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz.

Weitere Schwerpunkte sind unter anderem Häfen als kritische Infrastruktur, Cybersecurity, Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Effizienzsteigerung im Containerverkehr. Am zweiten Konferenztag spricht Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard über die Bedeutung von Seehäfen für die Exportnation Deutschland und notwendige Investitionen in die Infrastruktur.

Ausstellung und Partner

Parallel zur Konferenz präsentieren Technologieanbieter, Hafenbetreiber und Start-ups ihre Lösungen – von automatisierten Terminalsystemen bis hin zu digitalen Plattformen für die Hafenlogistik. „Mit all about ports bringen wir die relevanten Akteure zusammen, um die Zukunft der internationalen Hafenwirtschaft aktiv zu gestalten“, sagt Selbach.

„all about ports greift zentrale Fragen der Branche auf: Wie lassen sich Häfen widerstandsfähiger, nachhaltiger und technologisch führend aufstellen? Zugleich entwickeln sie sich zunehmend zu Innovations- und Energiezentren innerhalb globaler Lieferketten. Hier bietet sich eine ideale Plattform, um diese Transformation gemeinsam voranzubringen“, sagt Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority (HPA) und Präsident des Welthafenverbands IAPH, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat.

Zu den Partnern zählen unter anderem IAPH, HPA, das Maritime Cluster Norddeutschland, der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe, das Deutsche Maritime Zentrum, Hafen Hamburg Marketing (HHM), der Zentralverband Deutscher Schiffsmakler, der Terminalbetreiber EUROGATE und die Federation of European Private Port Companies and Terminals.

Tickets und Teilnahme

Tickets und weitere Informationen sind hier verfügbar: Die neue Plattform für ganzheitliche Hafenlösungen - all about ports

Die Teilnahme an all about ports ist im SMM‑Ticket inbegriffen.