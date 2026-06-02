Veröffentlicht am 02.06.2026

Hamburg. Wo steht der Wasserstoffhochlauf heute – und welche Technologien, rechtlichen Rahmen und Anwendungsfelder entscheiden über sein Gelingen? Wie lässt sich Wasserstoff effizient und sicher speichern – unter der Erde, in Tanks oder gebunden an chemische Träger? Diesen Fragen geht die Metropolregion Hamburg im Rahmen der Woche des Wasserstoffs 2026 in zwei kostenlosen Online-Veranstaltungen nach.

Die Metropolregion Hamburg ist in diesem Jahr mit ihrem Kompetenzverbund Innovations- und Wissenschaftspark für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff IWP) bei der bundesweiten Woche des Wasserstoffs vertreten. Mit zwei Online-Veranstaltungen bringt sie Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zusammen, um aktuelle Herausforderungen und Perspektiven rund um das Thema Wasserstoff zu diskutieren.

Wofür brauchen wir Wasserstoff? – Innovationsimpulse aus der Metropolregion Hamburg Dienstag, 23. Juni 2026, 16:00–18:00 Uhr | online | Eintritt frei Fünf Fachimpulse und zwei moderierte Diskussionsrunden gehen den Fragen nach, welche Rolle Wasserstoff im Energiesystem spielt, welche rechtlichen Hürden den Markthochlauf bremsen und wie Wasserstoff in Industrie, Schifffahrt und ländlichen Räumen eingesetzt werden kann.

Warum müssen wir Wasserstoff speichern und wie geht das in der Metropolregion Hamburg? Freitag, 26. Juni 2026, 16:00–18:00 Uhr | online | Eintritt frei Die zweite Veranstaltung widmet sich den Möglichkeiten und Anforderungen der Wasserstoffspeicherung – von der Untertagespeicherung über Metallhydride und Salze bis hin zu Wasserstoffderivaten. Fünf Fachimpulse und zwei moderierte Diskussionsrunden zeigen, welche Speichertechnologien für die Metropolregion Hamburg relevant sind.

Hintergrund Der Kompetenzverbund IWP vernetzt Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung in der Metropolregion Hamburg. Ziel ist es, die Entwicklung und den Einsatz von erneuerbarern Energien und grünem Wasserstoff in der Region voranzutreiben. Zu den Projektpartnern gehören die Projektentwicklung Stade, das Geesthachter Innovations- & Technologiezentrum, die Entwicklungsagentur Region Heide, die Forschungs-GmbH Wismar und Hamburg Marketing.

Weitere Informationen: Zum Programm und zur Anmeldung