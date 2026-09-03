Veröffentlicht am 03.09.2026

Hamburg/Hannover. Erstmals fand die beliebte "PolitikZeit" des AGA Unternehmensverbandes in Hannover statt. Zur Premiere am 27. August begrüßte der Verband Mareike Lotte Wulf MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Politik diskutierte sie darüber, wie mehr junge Menschen für Ausbildung und Beruf gewonnen werden können, welche Bedeutung die duale Ausbildung für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft hat und wie sich der steigende Fachkräftebedarf nachhaltig sichern lässt.

Mareike Lotte Wulf MdB: „Die berufliche Bildung ist der Motor der Fachkräftesicherung. Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, um den Bedarf in Zukunft zu decken.

Die Unternehmen und Betriebe sind die Säulen der beruflichen Bildung in diesem Land. Sie sind es, die den Menschen Perspektiven eröffnen. Sie sorgen dafür, dass die berufliche Bildung in Deutschland gelingt.“

Helmut Münnich, Vorsitzender der AGA-Landesgruppen Niedersachsen und Bremen: „Die Fachkräfte von morgen fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen durch gute Bildung, eine starke Berufsorientierung und engagierte Ausbildungsbetriebe. Damit mehr junge Menschen erfolgreich den Weg von der Schule in Ausbildung und Beruf finden, müssen wir vorhandene Talente frühzeitig fördern und die duale Ausbildung weiter stärken. Gleichzeitig braucht es verlässliche Rahmenbedingungen für Unternehmen: Wer ausbildet und Verantwortung übernimmt, sollte nicht durch immer neue bürokratische Hürden ausgebremst werden.“

Die PolitikZeit 2026 in Hannover fand mit freundlicher Unterstützung von KPMG und der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. (DGVM) statt.

Die PolitikZeit ist ein etabliertes Dialogformat des AGA Unternehmensverbandes. Sie bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um über zentrale Zukunftsfragen für Norddeutschland zu diskutieren. In Impulsvorträgen und moderierten Gesprächsrunden stehen aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt. Ziel des Formats ist es, den Austausch zwischen politischen Entscheidern und Unternehmen zu fördern und Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung im Norden zu setzen.

Foto: AGA-Geschäftsführer Niedersachsen Philipp Neddermeyer, Mareike Lotte Wulf MdB, AGA-Rechtsanwältin Nadine Hotze und AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch (v.l.)