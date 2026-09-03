Veröffentlicht am 03.09.2026

Hamburg. Vom 15. bis 17. September 2026 bringt die internationale Konferenz „SEASON – Search Engines and Society“ Forschende, Aktivist*innen, Entwickler*innen und Designer*innen aus aller Welt an der HAW Hamburg zusammen. Gemeinsam diskutieren sie, wie Suchmaschinen beeinflussen, welche Informationen sichtbar sind – und welche Alternativen es zu ihnen geben kann.

Suchmaschinen prägen den Zugang zu Wissen, beeinflussen öffentliche Debatten und bestimmen zunehmend, welche Informationen sichtbar werden. Welche Folgen hat dies für Demokratie, Teilhabe und digitale Selbstbestimmung? Diese Fragen stehen auf der Agenda der internationalen Konferenz SEASON – Search Engines and Society, die vom 15. bis 17. September 2026 an der HAW Hamburg stattfindet.

Drei Tage lang diskutieren internationale Expert*innen aktuelle Entwicklungen rund um Suchtechnologien; thematische Schwerpunkte sind unter anderem algorithmische Verzerrungen, Desinformation, pluralistische Suchansätze, die ethische Gestaltung digitaler Infrastrukturen sowie Alternativen zu kommerziellen Suchplattformen.

Die Konferenz bietet ein interdisziplinäres Programm mit wissenschaftlichen Vorträgen, interaktiven Formaten und Postersessions. Beiträge aus Informatik, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft, Design sowie den Science and Technology Studies (STS) eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle von Suchmaschinen in der Gesellschaft.

Zu den Hauptredner*innen der Konferenz gehören Thomas Höppner, einer der führenden Spezialisten für Wettbewerbsrecht, gewerblichen Rechtsschutz und digitale Regulierung in Europa, sowie Katrin Weller, Leiterin der Abteilung Data Services for the Social Sciences am GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und Professorin für Forschungsdatenmanagement in den Sozialwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

SEASON 2026 richtet sich nicht nur an Wissenschaft und Forschung, sondern ausdrücklich auch an eine interessierte Öffentlichkeit. Die Konferenz lädt dazu ein, mitzudenken, mitzudiskutieren und neue Perspektiven auf die Gestaltung von Suchtechnologien kennenzulernen.

SEASON 2026 – Search Engines and Society

Wo & Wann? Vom 15. bis zum 17. September 2026, am Kunst- und Mediencampus Hamburg, Finkenau 35, 22081 Hamburg

Programm und Registrierung https://searchenginesandsociety.net/season-2026/